Il Niger riceve i droni Bayraktar TB2 per combattere le milizie jihadiste

Sei veicoli aerei senza pilota (UAV) Bayraktar TB2 sono stati consegnati alle forze aeree del Niger in seguito di un ordine del novembre 2021 alla società turca Baykar. Lo ha riferito Radio france Internationale rivelando che i sei UAV sono arrivati all’aeroporto di Niamey con due voli Il-76 da una compagnia cargo ucraina il 20 e 21 maggio.

Altri rapporti indicano che una base UAV è in costruzione nella regione centrale del Paese mentre ad Agadez operano invece da tempo UAV statunitensi MQ9 Reaper e dall’aeroporto di Njiamey sono operativi velivoli dello stesso tipo francesi.

Il presidente del Niger Mohamded Bazoum in marzo ha confermato l’ordine di diversi TB2 “per rafforzare la flotta aerea come parte della strategia per combattere il terrorismo e proteggere i nostri confini. Questi droni, che saranno consegnati nei prossimi mesi, consentiranno sicuramente alle nostre popolazioni che vivono in alcune zone segnate da insicurezza di vivere con più serenità la propria quotidianità, in armonia con l’impegno del Comandante Supremo delle Forze Armate di garantire sicurezza a tutti i nostri concittadini”.

Il Niger ha inoltre ordinato in Turchia veicoli corazzati per il trasporto di personale (APC) dalla turca Nurol Makina, oltre a velivoli da addestramento/attacco leggero turboelica Hurkus di versione non meglio specificata.

Nel novembre dello scorso anno, il presidente turco Recep Erdogan ha rivelato che il Niger stava acquisendo velivoli e mezzi per aumentare le capacità delle sue forze militari e di sicurezza.

Roketsan fornirà missili e razzi intelligenti al Niger destinati ad armare gli aerei Hurkus e TB2: Roketsan produce le munizioni guidate MAM e MAM-L e i missili UMTAS utilizzati dal TB2.

La Turchia ha venduto il suo Bayraktar TB2 a Etiopia, Ucraina, Marocco, Qatar, Kirghizistan, Libia, Turkmenistan, Azerbaigian e Polonia.

Foto Baykar