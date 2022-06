La Giordania punta ancora sull’F-16 e acquista 8 nuovi Block 70

La Giordania ha ufficialmente firmato una lettera di offerta e accettazione (LOA) per la vendita di otto nuovi caccia F-16 Block 70 di produzione.

Lo ha reso noto il 16 giugno Lockheed Martin con la firma dell’intesa sottoscritta dal maggior generale Yousef Al-Hnaity, capo di stato maggiore della Difesa giordano e dal generale di brigata Mohammad Hiyasat, comandante della Royal Jordanian Air Force.

“La nostra storia di collaborazione con la Giordania rafforza la sicurezza regionale e aiuta a proteggere i cittadini attraverso le tecnologie di sicurezza del 21° secolo che supportano le missioni critiche oggi e nel futuro” ha detto Aimee Burnett, vicepresidente, Integrated Fighter Group Business Development dell’azienda statunitense.

La selezione del nuovo velivolo F-16 di produzione amplia l’attuale flotta di F-16 della Giordania (una sessantina di 60 F-16 A/B MLU di seconda mano acquisiti dall’USAF/Air National Guard e dalle forze aeree di Belgio e Olanda in parte aggiornati in Turchia), migliorando le capacità delle forze aeree giordane con un’aliquota di nuovi F-16 con equipaggiamenti e avionica aggiornati.

In febbraio gli Stati Uniti avevano autorizzato la vendita (nel comunicato della DSCA tutti i dettagli degli armamenti ed equipaggiamenti) di 16 F-16C/D Block 70 (12 F-16C monoposto e 4 F-16D biposto) alla Giordania, insieme a un pacchetto che includeva bombe guidate per un valore complessivo di 4,21 miliardi di dollari.

Non è chiaro se Amman intenda esercitare successivamente l’opzione per altri 8 velivoli o se il programma è stato dimezzato per ragioni finanziarie.

Lockheed Martin ha reso noto che i nuovi F-16 per la Royal Jordan Air Force saranno costruiti a Greenville, nella Carolina del Sud, dove Lockheed Martin ha centralizzato la produzione di questo modello di velivolo da combattimento.

Foto Lockheed Martin