La guerra in Ucraina allunga la vita agli F-16 danesi

La Danimarca ha posticipato al 2027 la graduale radiazione dei 33 velivoli da combattimento F-16 AM monoposto e 10 BM biposto in dotazione alle Reale Aeronautica.

Lo ha reso noto il 21 giugno il ministero della Difesa danese in un comunicato stampa motivandolo col rischio di gap operativi con ricadute per la sicurezza nazionale. “L’aggressione di Putin all’Ucraina ha cambiato l’Europa e le minacce che dobbiamo affrontare” si legge nella nota.

La Danimarca “si assume grandi responsabilità per la pace e la sicurezza nella lotta contro le minacce russe”, ha detto il ministro della Difesa Morten Bodskov. Il piano ora è di mantenere operativi gli F-16 fino al 2027 senza influire sull’introduzione dei 27 nuovi F-35A di cui il primo esemplare dovrebbe giungere nella base danese di Skrydstrupt, base dello Squadrone 727, nel 2023.

Le tensioni con la Russia per il conflitto in Ucraina si sono acutizzate il 17 giugno quando le forze armate danesi hanno denunciato che una corvetta russa ha violato le acque territoriali del paese europeo in due momenti. La nave russa è entrata nelle acque territoriali danesi dapprima alle 2.30 di stamani a nord dell’isola di Chrstansoe, a sud della Svezia, circa 300 chilometri dall’enclave russa di Kaliningrad.

“Qualche ora più tardi, la stessa corvetta ha di nuovo attraversato la frontiera delle acque territoriali, sempre a nord di Chtistansoe”, ha reso noto il comunicato del ministero della Difesa.

A fine aprile Copenhagen denunciò la violazione del suo spazio aereo da parte di un aereo militare russo. Il 20 giugno la Danimarca, stato membro della NATO, ha aderito ufficialmente alla politica di difesa comune dell’Unione Europea.

“Il primo ministro danese ci ha annunciato l’intenzione della Danimarca di aderire alla politica in materia di difesa dell’Ue. Questo è un passo importante e ci renderà più forti. Non vedo l’ora di collaborare con i nostri partner danesi per rafforzare la difesa e la sicurezza europee” ha detto lo stesso giorno Josep Borrell, Alto rappresentante Ue per gli Esteri, nel corso di una conferenza stampa a Lussemburgo al termine del Consiglio Ue Affari esteri.

Foto Reale Aeronautica Danese