Leonardo presenta una nuova soluzione di simulazione nella Guerra Elettronica

Leonardo presenta Newton, una soluzione software in grado di simulare minacce di ultima generazione e, allo stesso tempo, le contromisure a disposizione delle forze armate. Newton può essere utilizzato per accelerare e convalidare lo sviluppo di nuove tecnologie, tattiche e tecniche di Electronic Warfare (EW).

L’ambiente virtuale basato su elementi fisici consente di modellare digitalmente e testare virtualmente le nuove tecnologie in un ambiente realistico che replica i contesti odierni e futuri. Se in passato le attività di modellazione coprivano un unico dominio, i conflitti moderni coinvolgono contemporaneamente forze aeree, terrestri, navali e anche spaziali.

Questa è la ragione per cui gli esperti di Electronic Warfare di Leonardo hanno concepito e sviluppato una versione aggiornata di questo software già esistente. Newton sarà sottoposto a continui update affinché rimanga sempre in linea con i requisiti multi[1]dominio delle moderne forze armate.

La nuova tecnologia è la prima sul mercato in grado di simulare una suite di azioni difensive integrate attraverso sensori ed effettori elettro-ottici (EO), infrarossi (IR) e in radiofrequenza (RF). Altra caratteristica che la rende unica è la capacità di riprodurre scenari complessi multi-minaccia e multi-modali che le forze armate si trovano ad affrontare.

La riproduzione di un contesto contemporaneo di Electronic Warfare rende la soluzione ideale per un’ampia gamma di obiettivi, tra cui lo sviluppo di tattiche operative e contromisure elettroniche, la convalida, il supporto per attività di ricerca, lo sviluppo avanzato e la simulazione della missione pre-operativa. Il software di Leonardo è utilizzato da forze armate, agenzie governative dedicate alla ricerca, OEM e fornitori della difesa. Newton subentra al Tactical Engagement Simulation Software (TESS™) e nasce dall’esperienza trentennale di Leonardo Canada, che ha sede a Ottawa, nella progettazione e simulazione di equipaggiamenti di autoprotezione elettronica. Come per tutte le tecnologie in questo ambito Leonardo offre anche servizi di formazione e supporto, che va da un livello base fino alla creazione di centri nazionali di eccellenza per le forze armate.

Caratteristiche tecniche Newton include l’attacco, la protezione e il supporto elettronico per i domini aereo, terrestre e marittimo. La navigazione multimodale missilistica, lo scenario multi-minaccia, la logica del sistema di gestione delle contromisure, la visualizzazione geospaziale, 2D e 3D sono tutti scenari simulati in un ambiente basato su elementi fisici, complesso e congestionato.

Questa tecnologia si adatta a centinaia di piattaforme, sensori, minacce, jammer e contromisure, con una modellazione fedele, per garantire la massima protezione agli operatori e agli equipaggiamenti. A questo si aggiunge un’interfaccia intuitiva.

Leonardo Canada – Electronics Leonardo Canada – Electronics sviluppa tool di Electronic Warfare, formazione e consulenza per il mercato internazionale. I sistemi di simulazione realizzati sono in uso in tutto il mondo in più di trenta centri di supporto operativo per la protezione elettronica, agenzie di intelligence, di ricerca e sviluppo.

Fonte: comunicato Leonardo