150 aerei da pattugliamento marittimo Boeing P-8 Poseidon consegnati

Boeing ha consegnato il 150° esemplare del pattugliatore multi-missione P-8 Poseidon all’Air Test and Evaluation Squadron (VX) One della US Navy con sede presso la Naval Air Station di Patuxent River, nel Maryland.

Con oltre 450.000 ore di volo accumulate senza incidenti, la flotta globale di P-8 comprende 112 aerei consegnati alla Marina degli Stati Uniti, 12 all’Australia, 12 all’India, 9 al Regno Unito e 5 alla Norvegia. Gli aerei sono progettati per guerra anti-sottomarino, intelligence, sorveglianza e ricognizione, e search & rescue.

I 150 P-8 in servizio non includono i 6velivoli di prova forniti alla Marina degli Stati Uniti durante le fasi iniziali del programma. Boeing ha testato quei velivoli durante lo sviluppo per valutare capacità e prestazioni.

Mentre lo sviluppo dei miglioramenti del sistema e della nuova tecnologia continua, il velivolo di prova svolge un ruolo fondamentale nel garantire che Boeing fornisca capacità all’avanguardia ai clienti P-8 in tutto il mondo.

Fonte: comunicato Boeing