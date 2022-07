Airbus testa il velivolo da trasporto A400M in versione antincendio

Airbus ha reso noto di aver testato con successo un kit dimostrativo antincendio rimovibile sull’aereo da trasporto di nuova generazione A400M durante una campagna di test in volo in Spagna svoltasi in condizioni di luce diurna, con un’altezza operativa minima di 150 piedi (45 metri), velocità di volo fino a 125 nodi (230 km/h) e cadute fino a 20 tonnellate di acqua dal serbatoio corrente in meno di 10 secondi.

L’obiettivo principale della campagna era quello di convalidare la quantità e il tempo di caduta dell’acqua, nonché la capacità dell’A400M di svolgere questo nuovo ruolo con il kit.

Lo sviluppo di questo prototipo e i test sono stati condotti in stretta collaborazione con il 43° Squadrone delle Forze Aeree spagnole, con le autorità europee per le operazioni antincendio e con il Ministero per la transizione ecologica e la sfida demografica (MITECO) spagnolo.

La soluzione antincendio Airbus creata per l’A400M è un kit roll-on/roll-off (RORO) che non richiede modifiche all’aeromobile ed è quindi intercambiabile con qualsiasi velivolo della flotta A400M. L’acqua viene immagazzinata in un serbatoio fisso nella stiva e trattenuta da due porte indipendenti.

Queste porte sono collegate a due tubi di scarico, in modo che quando viene attivato lo scarico, l’acqua viene espulsa attraverso due sezioni alla fine della rampa. L’introduzione di questa soluzione RORO consente di reagire rapidamente a incendi imprevisti e di riconfigurare l’aeromobile in qualsiasi altro ruolo.

Grazie alla capacità di volo a bassa quota e alla manovrabilità a bassa velocità, l’A400M può sganciare con precisione carichi d’acqua ad altezze molto basse, fino a 150 piedi (45 metri). L’azienda aeronautica ha aggiunto che, oltre allo sviluppo della versione di serie del kit antincendio, testerà l’impiego anche in condizioni notturne.