Logic Sistemi Avionici si rafforza con una nuova acquisizione

Farnborough

Con la recente acquisizione della maggioranza della società Gelco (General Electronic Company) Spa, il gruppo Logic (presente al Farnborough International Airshopw allo stand presso la Hall 1 Stand 1441), che già comprende le controllate Blu Electronic Spa e Gemelli Spa, registra una crescita da 20 Milioni di Euro di ricavi nel 2017 a 49 Milioni di Euro di ricavi stimati per il 2022, con 6.5 Milioni di Euro di EBITDA e 250 dipendenti in 4 stabilimenti in Italia.

Questo importante risultato per la società, che quest’anno celebra 60 anni di attività come partner di primo livello dei principali costruttori mondiali dell’aerospazio, conferma l’efficacia del processo strategico di crescita iniziato 5 anni fa e destinato a continuare nel prossimo futuro.

“Siamo davvero orgogliosi di aver completato la prima fase del nostro piano strategico di crescita”- ha dichiarato l’amministratore delegato di Logic, Alessandro Franzoni (nella foto a lato) .

“ Questa ulteriore acquisizione permetterà al Gruppo Logic di proseguire con delle solide basi il suo percorso di sviluppo verso i mercati internazionali. Il piano di acquisizioni vede tra i suoi obiettivi l’ulteriore rafforzamento delle capacità tecnologiche ed industriali del Gruppo e la continua crescita sulla catena del valore. Da noi in Logic la creazione del valore è diventato uno stato mentale.”

L’amministratore delegato di Gelco, Enzo Mancini dichiara: “Entrare nel Gruppo Logic rappresenta per noi una grande opportunità che ci permette di continuare il nostro percorso di sviluppo con energie nuove. Le sinergie tra GELCO e le società del Gruppo Logic sapranno offrire significativi vantaggi nei processi di produzione e distribuzione unitamente a benefici in termini di costi. Inoltre, le sinergie tra le attività dello spazio e della difesa saranno fondamentali per la futura crescita del Gruppo.”

Nel suo piano strategico di crescita il Gruppo Logic si avvale del supporto della società di consulenza manageriale MAYS International e dello studio legale Gianni & Origoni.

Nel suo percorso di crescita organica, il Gruppo Logic è divenuta integratore e fornitore di sistemi di propulsione elettrica, protezione completa anti-ghiaccio per piattaforme ad ala rotante e sistemi per le comunicazioni di bordo. Recentemente ha ottenuto l’approvazione dell’EASA (European Union Aviation Safey Agency) Part 21 J (A)DOA propedeutica all’ottenimento della certificazione ETSO (European Technical Standard Order) nel primo quadrimestre del 2023 per un sistema stand-by di back up per la visualizzazione delle informazioni primarie di volo (Back Up Flight Instrument).

Gli attuatori elettro-meccanici ‘safety critical’ sviluppati e forniti dal Gruppo Logic equipaggiano i controlli primari di volo di un moderno ed avanzato velivolo da addestramento.

Il Gruppo Logic Group è attivamente coinvolta nel programma di sviluppo congiunto con la società Phase Motion Control Spa per un nuovo dispositivo di avviamento/generatore 28 VDC “senza spazzole”. La società investe nello sviluppo tecnologico relativo alla gestione e distribuzione della potenza di sistemi di propulsione a tecnologia ibrida che equipaggeranno i più moderni velivoli del futuro.

Dal 1962, Logic è impegnata nella progettazione, sviluppo, costruzione e vendita di equipaggiamenti aeronautici. L’elevata professionalità e l’eccellenza dell’ingegneria riescono a garantire i più alti livelli capacitivi attraverso tutte le fasi di sviluppo dei progetti. La flessibilità raggiunta da Logic permette di offrire soluzioni personalizzate per rispondere alle richieste dei clienti. Negli anni Logic ha saputo creare una vasta gamma di equipaggiamenti per le diverse famiglie di prodotti, quali: sistemi di rappresentazione delle informazioni e relativi sistemi di controlli, sistemi di processing, gestione del carburante, sistemi di attuazione elettro-meccanica dei controlli di volo, controllo e gestione della propulsione e potenza elettrica e sistemi per le comunicazioni di bordo. Logic è fornitore qualificato dei principali costruttori di velivoli ad ala fissa e rotante.

Gelco è una società orientata al cliente che opera nel settore sia nel mercato nazionale che internazionale.

Gelco è specializzata nell’offrire capacità di progettazione, ingegneria, produzione e collaudo ai massimi livelli tecnologici nei settori civile e militare.

La società opera in tutti i campi dell’elettronica, dal settore militare (avionica, navale e terreste) a quello civile (elettro-medicale, automotive, comunicazioni, aerospazio). GELCO è stata fondata nel 1981 e opera nel suo stabilimento di 3000 mq presso la zona industriale di Viterbo.

