Marina Militare e DEAS SpA insieme per la difesa cyber

“Un passo importante per la collaborazione, verso l’integrazione pubblico privato in ambito di difesa cyber. Autorità (Marina Militare) e autorevolezza (agenzia privata) per un lavoro comune”. Lo ha detto il Sottosegretario alla Difesa Giorgio Mulè durante la visita presso il Centro Avanzato Deas di difesa cyber nella base della Marina Militare di Sant’Alessandro a Roma.

Si tratta di un esempio concreto di collaborazione pubblico-privato nel settore della cyber sicurezza. Nella struttura ha sede anche il Laboratorio per la Valutazione della Sicurezza (LVS) di Deas – Difesa e Analisi Sistemi Spa, uno dei pochi in Italia accreditati dall’Organismo di Certificazione della Sicurezza Informatica (OCSI) e l’unico ospitato in una struttura militare.

Il centro fornisce percorsi unici di crescita in ambito di cybersecurity e Intelligenza Artificiale con l’addestramento di personale e valutazione ed analisi di Sistemi.

L’edificio, i cui ambienti sono stati totalmente rinnovati, è composto da un pianterreno dove è collocata l’infrastruttura tecnologica (Hardware e Software) e da un primo piano dove è stato realizzato il Centro Avanzato Deas di Difesa Cyber. L’infrastruttura risponde al bisogno di sviluppare, sperimentare e validare attività operative nel cyber- spazio garantendo la ripetibilità, riproducibilità, imparzialità e oggettività delle procedure di valutazione.

I Laboratori Deas offrono così un servizio completo di valutazione secondo i Common Criteria della sicurezza di sistemi/prodotti ICT, finalizzata all’ottenimento della certificazione, riconosciuta a livello internazionale.

Con questa iniziativa Deas ha voluto mettere a disposizione delle Forze Armate e di tutte le Istituzioni pubbliche del nostro Paese una esperienza consolidata nel settore della cyber sicurezza interamente sviluppata in Italia negli anni di collaborazione con la PA, le Forze Armate e le principali Istituzioni dello Stato.