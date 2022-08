Il Task Group Baltic conclude l’esercitazione Rampart Forge

Dal 27 luglio al 7 agosto 2022, le truppe italiane del Task Group Baltic dislocate presso la base militare di Camp Adazi, hanno condotto una intensa serie di attività addestrative nell’ambito dell’esercitazione Rampart Forge, congiuntamente ai partner delle undici nazioni dell’Alleanza Atlantica che partecipano alla missione enanched Forward Presence Latvia – eFP Lettonia.

L’esercitazione, primo step nell’ambito del modulo addestrativo denominato Rampart Prime, il cui scopo finale è il raggiungimento della Full Operational Capability (FOC) del contingente multinazionale, ha avuto come focus l’applicazione di alcune procedure di sicurezza ed atti tattici tesi a consolidare lo stato di prontezza, incrementare le capacità di combattimento dell’unità su un terreno fortemente compartimentato ed accrescere il livello di integrazione con i partner multinazionali.

In particolare, gli uomini e le donne del contingente italiano, la cui componente operativa è tratta prevalentemente dalla Brigata bersaglieri Garibaldi, si sono cimentati nella condotta, in uno scenario ad alta intensità operativa, sia di attività tattiche abilitanti, come lo scavalcamento ed il superamento di un ostacolo attraverso il passaggio su un ponte mobile, sia di attività logistiche di rifornimento a contatto presso un Delivery Point.

La partecipazione dell’Italia alla missione in Lettonia, oltre a testimoniare la solidarietà e la coesione dei Paesi dell’Alleanza Atlantica per rafforzare il principio di deterrenza, rappresenta, nel panorama delle operazioni Fuori Area, un’opportunità straordinaria per il personale italiano impiegato, che ha modo di dedicarsi esclusivamente all’addestramento al warfighting, con il valore aggiunto del confronto continuo con gli eserciti di altri Paesi alleati.

L’eFP Lettonia, infatti, è la missione che, lungo il Fianco Est della NATO, annovera il maggior numero di nazioni partecipanti, ovvero, oltre all’Italia, Canada (framework Nation), Albania, Repubblica Ceca, Islanda, Montenegro, Macedonia del Nord, Polonia, Slovenia, Slovacchia e Spagna.

Fonte: comunicato Stato Maggiore Difesa