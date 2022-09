Il Ministro della Difesa Lorenzo Guerini visita MBDA Italia

Il Ministro della Difesa Lorenzo Guerini ha visitato oggi il sito di Roma di MBDA Italia. Accolto dal Managing Director di MBDA Italia e Executive Group Director Sales and Business Development di MBDA, Lorenzo Mariani, al Ministro è stata offerta un’ampia panoramica delle attività che l’azienda svolge per garantire l’operatività delle Forze Armate italiane e dei Paesi alleati.

Azienda strategica, unica nel panorama nazionale per lo sviluppo di competenze e tecnologie sovrane, MBDA Italia realizza prodotti ad altissima tecnologia, per loro natura estremamente sofisticati, fondamentali per la protezione e la difesa del Paese.

Con le sue attività l’azienda contribuisce inoltre al sistema Paese grazie alla così detta filiera missilistica nazionale considerata un asset strategico da salvaguardare a garanzia della sovranità nazionale in termini operativi e tecnologici.

Il Managing Director di MBDA Italia, Lorenzo Mariani ha sottolineato: “Siamo orgogliosi ed onorati di aver ospitato il nostro Ministro della Difesa, Lorenzo Guerini.

La visita è stata l’occasione per presentare le più avanzate tecnologie che l’azienda mette a disposizione delle Forze Armate per il mantenimento della sovranità nazionale e tecnologica nel settore della difesa e dimostra ancora una volta il rapporto di grande fiducia e collaborazione, in particolare con il cliente domestico con il quale MBDA Italia lavora in grande sinergia, per rispondere al meglio alle sue necessità operative”.

Con circa 900 dipendenti sugli oltre 1.600 totali solo in Italia, a Roma MBDA Italia ospita i laboratori di produzione del software, integrazione, simulazione cosiddetta “HWIL” (Hardware-in-the-Loop), convalida RF e laboratori di analisi elettromagnetica, oltre ad essere la sede della Direzione di MBDA Italia.

Fonte: comunicato MBDA