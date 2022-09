La corvetta Al Zubarah e il pattugliatore Musherib realizzati da Fincantieri giungono in Qatar

L’arrivo in Qatar della corvetta “Al Zubarah” e del pattugliatore (OPV – Offshore Patrol Vessel) “Musherib”, costruiti presso il cantiere militare integrato di Riva Trigoso e Muggiano nell’ambito del programma di acquisizione navale del Ministero della Difesa del Qatar, è stato celebrato ideri con una cerimonia presso la base di Umm Al Houl, alla presenza dell’emiro Tamim bin Hamad Al-Thani.

Per l’occasione la società era rappresentata dal Presidente Claudio Graziano e dall’Amministratore delegato e Direttore generale Pierroberto Folgiero. Era presente una delegazione del Paese committente guidata da Khalid bin Mohammed Al Attiyah, Deputy Prime Minister e Minister of State for Defense Affairs e dallo Staff Major General Abdulla Bin Hassan Al Sulaiti, Commander of the Qatar Emiri Naval Forces. Le unità entreranno presto in servizio in occasione dell’imminente FIFA World Cup Qatar 2022.

A seguire sono stati inaugurati anche gli uffici di Fincantieri Services Doha, che seguirà l’attività del Gruppo nell’area.

Fonte: comunicato Fincantieri