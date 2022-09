Le forze armate brasiliane acquistano 27 elicotteri Airbus H125

Le forze armate brasiliane, attraverso il Comitato di Coordinamento del Programma di Aviazione da Combattimento (COPAC), hanno acquistato 27 elicotteri monomotore Airbus H125 per incrementare la capacità di addestramento della Marina e dell’Aeronautica brasiliane.

L’H125 sarà prodotto nella linea di assemblaggio finale di Itajubá, in Brasile, presso lo stabilimento Helibras dove vengono assemblati anche gli H225M per le forze armate brasiliane. Questi nuovi elicotteri sostituiranno i vecchi AS350 e Bell 206 attualmente in servizio, rispettivamente con l’Aeronautica e la Marina brasiliane.

I nuovi elicotteri H125 avranno una cabina di pilotaggio a doppio vetro G500H TXi e VEMD (Vehicle & Engine Multifunction Display) e saranno compatibili con l’uso di occhiali per la visione notturna (NVG). Includeranno anche diversi tipi di equipaggiamento di missione, come un verricello e un gancio, in modo che l’addestramento dei futuri piloti sia il più rappresentativo possibile delle loro missioni.

Le forze armate brasiliane gestiscono attualmente un totale di 156 elicotteri Airbus dislocati nelle otto basi del Paese. La flotta spazia dal monomotore leggero della famiglia Ecureuil all’elicottero pesante multiuso H225M – rispettivamente 67 e 41 elicotteri – per coprire un’ampia gamma di missioni come il trasporto tattico, le missioni di ricerca e soccorso e il supporto alla popolazione civile.

L’H125, il modello più venduto al mondo, ha accumulato più di 37 milioni di ore di volo con oltre 5.350 elicotteri attualmente in servizio. Il modello, noto per la sua robustezza e versatilità, è ampiamente utilizzato in missioni ad alte prestazioni.

Fonte: comunicato Airbus

Foto: Força Aérea Brasilera