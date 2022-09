Leonardo a Defense Expo Korea

Leonardo (stand 8D-11) partecipa al salone della Difesa coreano Defense Expo Korea (21-24 settembre, a Seul) con la vasta offerta per la sicurezza nazionale che caratterizza il suo portfolio di prodotti e la lunga esperienza nel fornire soluzioni avanzate su misura ai propri clienti, dai singoli prodotti a sistemi e piattaforme integrate.

Dall’inizio degli anni ’90, la Repubblica di Corea utilizza tecnologie di Leonardo, tra cui elicotteri, radar, sistemi di comunicazione e sorveglianza per applicazioni aeree e navali e sistemi di difesa navale. L’azienda è presente nel Paese dal 2013, forte di oltre 50 anni di relazioni con i suoi partner coreani e di una solida presenza commerciale in tutta la regione.

Le partnership di successo di Leonardo con aziende locali hanno già permesso l’integrazione di molteplici sistemi per clienti nazionali ed export, come il cannone 76/62 Super Rapido multi-feeding, e l’azienda contribuisce all’esportazione di prodotti navali locali in tutto il mondo.

Leonardo ha fornito elicotteri per operazioni marittime Super Lynx e AW159 (nella foto in alto), attualmente impiegati dalla Marina della Repubblica di Corea, e una serie di elicotteri commerciali e dual use, come l’AW139, l’elicottero di ricerca e soccorso (SAR) e antincendio più venduto nella sua categoria. Inoltre, Leonardo è presente in Corea in vari settori e sta mantenendo un rapporto di cooperazione tra il governo e le aziende locali, anche svolgendo attivamente la gestione logistica di follow-up per gli elicotteri.

Leonardo porterà a Defense Expo Korea alcuni prodotti chiave dell’offerta nella homeland seciruty, tra cui il radar di sorveglianza 3D RAT 31 DL (nella foto sotto), progettato per operare come parte di un moderno sistema di difesa aerea.

In un’ottica di costante evoluzione degli scenari tattico-strategici, Leonardo ha continuato a investire nello sviluppo e nella progettazione di soluzioni all’avanguardia per la sicurezza navale, terrestre e aerea, con un’offerta di radar a scansione elettronica (AESA) che comprende anche la famiglia Kronos e il nuovissimo TMMR Tactical Multi Mission Radar, completamente digitalizzato e promuove il Miysis Directed InfraRed CounterMeasure (DIRCM) per la difesa di piattaforme aeree, che fornisce una protezione al 100% contro le moderne minacce missilistiche a guida infrarossa.

L’azienda offre anche il BriteCloud, contromisure aeree compatte che possono essere lanciate da dispenser standard, fornendo una protezione di ultima generazione contro i missili terra-aria e aria-aria a guida radar. In ambito terrestre, Leonardo presenta le munizioni Vulcano 155 mm, altamente efficaci e precise, disponibili nelle varianti BER (Ballistic Extended Range) e GLR (Guided Long Range), che possono raggiungere distanze fino a 70 chilometri

Sempre per la protezione del territorio, Leonardo promuove la torretta Hitfact Mk II e altri equipaggiamenti all’avanguardia per veicoli blindati. Come unica azienda europea in grado di fornire soluzioni integrate di velivoli senza pilota, dalla piattaforma e dai sensori alla stazione di controllo a terra e fino al sistema di missione, Leonardo presenta anche il suo AWHERO, drone ad ala rotante dual use in grado di svolgere operazioni civili e di sicurezza, di giorno e di notte, su terra e mare. Il salone sarà inoltre occasione per Leonardo di sottolineare le capacità nei velivoli VTOL di nuova generazione.

(con fonte comunicato Leonardo)