AM General e Iveco DV insieme per il Programma CTT dell’US Army

In collaborazione con Iveco Defence Vehicles, la statunitense AM General ha presentato formalmente una Request for Prototype Proposal (RPP) per competere per il programma Common Tactical Truck (CTT) dell’US Army che mira a sviluppare un’architettura flessibile e sicura per sostituire la flotta di veicoli tattici pesanti e medi su ruote (TVV).

Lo ha reso noto oggi un comunicato congiunto delle due aziende.

“Sono entusiasta della nostra collaborazione con IDV perché sposa il business internazionale con la nostra profonda esperienza nel supportare l’US Army. Insieme, siamo una forza formidabile pronta a fornire la migliore soluzione per CTT”, ha affermato Jim Cannon, Presidente e CEO di AM, società che ha fornito 400.000 veicoli tattici leggeri a oltre 70 paesi, più di qualsiasi altro produttore al mondo.

IDV è attualmente partner per fornire al Corpo dei Marines degli Stati Uniti la nuova generazione di veicoli anfibi da combattimento e ha fornito soluzioni innovative per il settore automobilistico e di protezione per soddisfare le esigenze dei clienti militari di tutto il mondo. AM General sta sfruttando i veicoli consolidati e disponibili in commercio di IDV che incorporano miglioramenti automobilistici leader e tecnologie avanzate come drive by wire e capacità di efficienza del carburante per soddisfare i requisiti CTT, che offrono ampie opportunità di innovazione continua.

L’architettura High Mobility Range Vehicle del team per CTT si baserà su una gamma di camion altamente modulari lanciata di recente, specificamente progettata per uso militare. Nella progettazione di questa nuova gamma di autocarri, IDV ha beneficiato della significativa esperienza dell’azienda acquisita negli anni rispondendo costantemente alle esigenze espresse dai clienti in oltre 100 paesi. I veicoli garantiscono ai propri utenti una sicurezza all’avanguardia attraverso una protezione balistica e antimine di alto livello ove richiesta.

Si va da 4×4 a 10×10 con diversi tipi di cabine e la capacità di svolgere una varietà di ruoli. Ciò garantisce un elevato livello di comunanza per ridurre l’impronta logistica prevista per il programma CTT.

“Siamo lieti di unirci a AM General nel programma CTT e non vediamo l’ora di unire le forze e di contribuire a questa partnership con la nostra esperienza nella progettazione e costruzione di soluzioni militari multiuso, protette e corazzate. Insieme ad AM General, saremo in grado di fornire soluzioni automobilistiche e di protezione innovative per soddisfare i requisiti e le esigenze dell’esercito americano”, ha affermato Claudio Catalano, CEO di IDV. “Le soluzioni sviluppate sono una prova concreta dell’impegno e dell’approccio proattivo che IDV e AM General hanno sviluppato grazie a questa partnership strategica”.

L’US Army fa affidamento da tempo su quattro diverse piattaforme legacy per svolgere funzioni critiche chiave che si applicano ai ruoli delle missioni quotidiane. Dai sistemi di movimentazione del carico alla consegna del carburante, al traino e al trasporto di parti e forniture critiche, queste piattaforme devono essere aggiornate per fornire un supporto migliore ai combattenti per creare un ambiente più sicuro, più efficace e interoperabile.

I prototipi del team CTT mirano a fornire la piattaforma più capace e affidabile per soddisfare i requisiti dell’esercito di maggiore sicurezza, maggiore efficienza per la sostenibilità e interoperabilità.

(con fonte comunicato congiunto IDV e AM General)