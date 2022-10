CY4GATE tra i protagonisti dell’European Midcap Event di Parigi

CY4GATE Group (EGM: CY4) – società attiva nel mercato cyber a 360°, parteciperà all’“European Midcap Event”, organizzato da Intermonte e in programma lunedì 17 e martedì 18 ottobre 2022.

L’evento, che si terrà a Parigi presso l’Hotel Méridien Etoile, è dedicato alle società di piccola e media capitalizzazione quotate su Borsa Italiana per presentare i risultati finanziari e le strategie di crescita agli investitori istituzionali italiani e internazionali orientati alle società di piccola e media capitalizzazione, attraverso one to one meeting o in piccoli gruppi.

Agli incontri, previsti per il 17 ottobre, saranno presenti il CFO e Investor Relations Manager Marco Latini e il Chief Customer Manager e Marketing Officier Enrico Fazio, che illustreranno l’unicità e la forza del modello di business della Società, i recenti accordi e contratti stipulati con realtà nazionali e internazionali, le ultime soluzioni sviluppate, e i risultati raggiunti nel primo semestre del 2022, chiusi con una buona performance nei ricavi e una significativa crescita organica pari al +35%.

Fonte: comunicato CY4GATE