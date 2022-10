Il generale Ristuccia alla testa della KFOR in Kosovo

Alla presenza del ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, si è tenuta il 10 ottobre a Pristina la cerimonia di avvicendamento al vertice della missione NATO KFOR, attiva nel Paese dal 1999. Il generale di Divisione Angelo Michele Ristuccia ha assunto la guida della forza multinazionale rilevando l’incarico dal maggior generale ungherese Ferenc Kajári, divenendo così il 27° comandante di KFOR e il tredicesimo italiano.

Il Ministro Guerini, accompagnato dal Capo di Stato Maggiore della Difesa, ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, è stato accolto a Pristina dalla Presidente della Repubblica del Kosovo, Vjosa Osmani.

“L’Italia”, ha detto il ministro nel suo discorso al Contingente italiano, “non si tira indietro rispetto a sfide e responsabilità che per il proprio ruolo e la propria storia è chiamata ad assumere in questa Regione, attraverso molteplici attività e impegni, sia sul piano bilaterale che dentro le organizzazioni di cui facciamo parte. Siamo in Kosovo da oltre 20 anni e siamo tra i Paesi maggiormente impegnati”.

Soprattutto in questo momento “il nostro lavoro all’interno di KFOR è fondamentale per mantenere la stabilità di questa Regione e smorzare eventuali conseguenze indirette del conflitto in corso”. “Il Kosovo sarà sempre un Paese amico, di spiccata importanza per noi: sia per la vicinanza geografica sia per l’incidenza della sua stabilità sugli equilibri dell’Europa e del Mediterraneo”.

Alla cerimonia tenutasi al Quartuer Generale di KFOR a Pristina, ha presenziato il comandante dell’Allied Joint Force Command Napoli, ammiraglio Stuart B. Munsch di una cerimonia svoltasi presso la sede della missione KFOR a guida NATO a Pristina.

Il maggiore generale Angelo Michele Ristuccia è il 27° comandante di KFOR ha dichiarato: “Il mio pensiero più profondo va ai caduti. Non solo ai nostri amati caduti della KFOR, ma a tutti coloro che hanno perso la vita nei conflitti che hanno segnato questa regione, ai feriti, alle vittime innocenti le cui famiglie sono state distrutte dal dolore di un’esistenza il cui futuro merita speranza. Il loro sacrificio merita il nostro risoluto impegno per assicurare pace, sicurezza e stabilità durature”.

Il generale italiano ha anche sottolineato che “KFOR è una storia di successo e questo successo è il risultato dell’impegno di tutti coloro che, politicamente e sul campo, hanno contribuito alla stabilità, alla sicurezza e alla libertà di movimento a beneficio di tutte le comunità che vivono in Kosovo e che hanno sostenuto lo sviluppo di un dialogo costruttivo tra le parti. Sono beni preziosi, preziosi e non negoziabili. Questo impegno non va dimenticato per costruire un futuro migliore.

Vi assicuro che trasformeremo queste sfide in opportunità con trasparenza, imparzialità, fermezza, coerenza nell’ambito del nostro mandato delle Nazioni Unite; in sinergia con l’Ufficio dell’UE in Kosovo e il Rappresentante speciale dell’UE per il dialogo Belgrado-Pristina ei Balcani occidentali, EULEX, UNMIK e OSCE; e in stretta consultazione con le organizzazioni di sicurezza del Kosovo, il capo della difesa serbo e altri attori nella regione”.

Il generale Ristuccia, con alle spalle rilevanti esperienze in operazioni all’estero, è stato comandante della Brigata Corazzata Ariete e ha lasciato il 7 ottobre il comando della Divisione Vittorio Veneto a Firenze.

La KFOR rimane pienamente concentrata sull’attuazione del suo mandato – basato sulla risoluzione 1244 del 1999 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite – per garantire un ambiente sicuro e protetto e libertà di movimento per tutte le comunità in Kosovo.

All’operazione “Joint Enterprise” in Kosovo partecipano attualmente 28 Paesi, di cui 20 appartenenti alla NATO e 8 partner, con un impegno complessivo di forze che oggi ammonta a circa 3800 unità di cui circa 650 italiani.

Con fonte KFOR e Difesa.it