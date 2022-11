Guerra in Ucraina. Cause, conseguenze, retroscena

La guerra in Ucraina spiegata, nei suoi molteplici aspetti, attraverso i contributi di autorevoli esperti e analisti, diversi per colore politico e formazione culturale. Uno strumento indispensabile per comprendere, senza pregiudizi o approcci ideologici, il drammatico conflitto in corso.

Come le tessere di un mosaico, i 14 interventi affrontano storia, media, geopolitica, religione, economia e strategia militare, delineando la complessità del quadro ucraino e della situazione internazionale.

Il libro curato da Elisabetta Burba contiene scritti di Alberto Bradanini, Elisabetta Burba, Paolo Calzini, Luciano Canfora, Toni Capuozzo, Franco Cardini, Maurizio Carta, Giacomo Gabellini, Gianandrea Gaiani, Gian Micalessin, Fabio Mini, Moni Ovadia, e Umberto Vattani.

Elisabetta Burba Giornalista investigativa milanese. Originaria della Carnia, punto d’incontro fra civiltà latina, slava e mitteleuropea, è sempre stata attratta dai confini. Ha iniziato per Epoca a seguire i conflitti scoppiati in seguito al crollo dell’Urss. Dopo la nascita dei suoi due figli, è stata 12 anni capo della sezione Esteri di Panorama.

Laureata in Lettere alla Statale di Milano, ha studiato all’Università del Wisconsin, alla London School of Economics e al Politecnico di Milano. Ha insegnato all’Università dell’Insubria e alla Marlborough College Summer School. Vincitrice del Premio Saint Vincent, ha collaborato con Bbc, Cnn, Cbs e The Wall Street Journal.

Nel 1996 è andata in Bosnia come supervisore elettorale Osce e ci è tornata per le elezioni dell’ottobre 2022.

Guerra in Ucraina. Cause, conseguenze, retroscena

a cura di Elisabetta Burba

Sandro Teti Editore

pagine: 232

prezzo: 18,00 euro

ISBN: 9788831492676