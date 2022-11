Il generale Masiello in Pakistan e Bahrein

Il Sottocapo di Stato Maggiore della Difesa, generale Carmine Masiello, ha condotto una visita di 3 giorni in Pakistan, nella quale ha incontrato diversi esponenti del vertice militare del Paese.

In particolare, nel corso dell’incontro con il Chief of Joint Staff HQ pakistano Generale Nadeem Raza, sono state trattate tematiche di comune interesse: dalla cooperazione militare nel settore della formazione e dell’addestramento, alla potenziale collaborazione nel settore dell’industria della difesa. Tra le recenti attività di cooperazione è stato particolarmente apprezzato dalla controparte il supporto che la Difesa italiana ha fornito per l’emergenza umanitaria sviluppatasi in Pakistan con le recenti alluvioni. Infatti, a pochi giorni dall’accaduto, è stato inviato un velivolo da trasporto dell’Aeronautica Militare con un carico di medicinali, gruppi elettrogeni ed elettropompe.

Nei colloqui ampio spazio è stato dedicato alla valutazione dell’attuale livello di cooperazione, valutando al contempo ulteriori tematiche di interesse comune, con particolare riguardo al settore della formazione.

Nella successiva tappa in Bahrein, il Generale Masiello ha preso parte alla 18ª edizione dei Managua Dialogue, dedicata quest’anno alle cause di competizione e conflitto nell’area del Golfo, con un approfondimento sulla situazione nel Corno d’Africa.

L’evento ha consentito molteplici incontri istituzionali, tra i quali il Field Marshal Shaikh Khalifa bin Ahmed Al-Khalifa, Comandante in Capo della difesa bahrenita. L’occasione ha consentito una valutazione congiunta del livello di collaborazione ad oggi attivo, valorizzando ulteriori aree di sviluppo di comune interesse.

(con fonte comunicato Stato Maggiore Difesa)