La partnership con Almawave rafforza CY4GATE nell’Intelligenza Artificiale

CY4GATE (EGM:CY4), società attiva nel mercato cyber a 360° con un diversificato offering di tecnologie proprietarie, e Almawave, (EGM: AIW) società del Gruppo Almaviva, leader nell’Intelligenza Artificiale (AI), nell’analisi del linguaggio naturale e nei servizi Big Data , comunicano di aver siglato una partnership strategica volta a integrare alcune tecnologie di Almawave legate alla capacità di riconoscimento e interpretazione del linguaggio naturale (grazie ad avanzate tecniche di Natural Language Processing) nelle piattaforme di Decision Intelligence di Cy4Gate, valorizzando ulteriormente e potenziando le capacità delle piattaforme al fine di offrire delle nuove funzionalità richieste dai clienti.

La partnership tra le due realtà italiane porterà alla realizzazione di una soluzione integrata che troverà naturale impiego in contesti in cui emerga l’esigenza di processare enormi quantità di dati strutturati (e non) che includano oltre al dato tradizionale anche dati audio e video con parlato. Tra le caratteristiche più rilevanti che deriveranno da questa collaborazione si evidenzia la capacità che acquisiranno le piattaforme di decision intelligence di Cy4Gate di svolgere in completa autonomia anche complesse operazioni di translitterazione, ovvero la trascrizione di un testo secondo un sistema alfabetico diverso dall’originale.

L’iniziativa avrà un impatto positivo sull’acquisizione di nuove opportunità di business in un mercato segnato da un’innovazione tecnologica continua, necessaria per soddisfare le sempre più esigenti richieste degli end user, migliorandone sensibilmente la customer experience.

“Almawave dimostra di detenere un bagaglio unico e innovativo di competenze e tecnologie AI a supporto del mercato della Cyber Intelligence & Cyber Security. Questa partnership mira a sfruttare il potenziale dell’AI per contribuire in modo strutturato e sostenibile all’evoluzione delle piattaforme di CY4GATE preservando al massimo gli aspetti di riservatezza ed accuratezza” ha sottolineato Valeria Sandei, Amministratore Delegato di Almawave

Per Emanuele Galtieri, (nella foto) CEO di CY4Gate Group: “Puntare sull’intelligenza artificiale e collaborare con un partner come Almawave, che ha saputo essere un precursore dei trend di settore sulle tecniche di Natural Language Processing, costituisce per noi un’opportunità unica per mantenere un vantaggio competitivo importante nello specifico mercato. La sovranità digitale nazionale ed europea passa attraverso le collaborazioni industriali e con enti di ricerca. L’autosufficienza non esiste ormai più in alcun settore, figurarsi nel dominio 2 cibernetico. E Cy4Gate, forte di questa consapevolezza, privilegia partnership mirate, capaci di assicurare reciproca contaminazione tecnologica e di know-how, per generare innovazioni disruptive nel proprio settore.”

