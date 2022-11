Contromisure radar di Elettronica per la Marina Indonesiana

Elettronica ha firmato un contratto per la fornitura di sistemi di contromisure elettronica in banda radar per due navi da pattugliamento offshore da 90 metri della Marina indonesiana attualmente in costruzione presso il cantiere navale PT Daya Radar Utama, e ulteriori navi da pattugliamento offshore da 90 metri dovrebbero essere costruite dai cantieri navali indonesiani per la Marina. Si tratta del primo contratto in Indonesia nella storia di Elettronica, che da oltre 70 anni è uno dei leader mondiali nel settore della guerra elettronica, ed una delle migliori jamming-house al mondo.

Il sistema di contromisure elettroniche in banda radar fornisce alle piattaforme navali un’efficace difesa elettronica utilizzando dei trasmettitori phased array attivi. Le tecniche di disturbo generate sono segmenti di programmi di contromisura selezionati automaticamente e in modo adattivo per l’efficacia del sistema sia contro gli attacchi missilistici terminali che contro i sistemi radar di designazione a lungo raggio.

L’approccio di progettazione modulare consente l’adattamento della configurazione alle varie classi navali. Il Radar Electronic Counter-Measures System, selezionato dalla Marina indonesiana, è composto da due JASS (Jamming Antenna Sub System) e può cooperare con altri sensori e attuatori EW di bordo, è privo di ITAR e può integrarsi con tutti i dispositivi attualmente disponibili di sistemi di gestione del combattimento navale (CMS).

Questo contratto nasce dalla forte intenzione di Elettronica di estendere la propria presenza nel Sud-Est asiatico, ed in particolare avvia la nuova partnership con la Marina Indonesiana, per la quale Elettronica potrebbe essere un partner affidabile a lungo termine, consentendo di aumentare la capacità EW nel paese per fronteggiare le esigenze future.

I prodotti navali Electronic Warfare (EW) di Elettronica offrono prestazioni allo stato dell’arte. Sono progettati per fronteggiare per le minacce di oggi e di domani, e sono scalabili per equipaggiare navi di superficie e sottomarini di tutte le dimensioni.

Il portafoglio EW navale di Elettronica include anche le funzioni Electronic Support Measure (ESM) e Electronic Countermeasure (ECM) combinate in un sistema di guerra elettronica integrato avente un EW Manager (ELT/950 e Loki) per la gestione sia dei sistemi EW di bordo che net-centrica, supportando il pieno controllo e gestione dell’EMSO. La manutenzione dei nostri sistemi EW e dei prodotti di terze parti è semplificata grazie al sistema di manutenzione smart SEMS di Elettronica.