Le forze aeree del Mozambico continuano ad acquisire velivoli di seconda mano

Le forze armate del Mozambico hanno preso in consegna due velivoli da trasporto tattico di seconda mano acquisiti dalla sudafricana Paramount Group.

Un Let-410 e un CN235M (nella foto) sono stati recentemente consegnati alle forze armate di Maputo (FADM), come ha reso noto capo di stato maggiore dell’Aeronautica, maggiore generale Candido Tirano, affermando che saranno utilizzati per il trasporto di merci e truppe incluso il lancio di forze speciali/e paracadutisti. Paramount ha fornito un pacchetto che addestramento e manutenzione.

Il CN235M-10 è stato prodotto nel 1987 e utilizzato dalla Botswana Defense Force fino al 2011 per essere poi venduto a Rampart Aviation che lo avrebbe dovuto cedere all’Aeronautica del Togo che non ha poi siglato il relativo contratto. Come spiega Defense Web, dopo altri die passaggi presso società private il velivolo è stato registrato in Sud Africa nel 2014 per essere venduto all’Aeronautica del Madagascar. Anche questa vendita, come quella al Togo, si è risolta in un nulla di fatto e l’aereo è ora in servizio in Mozambico.

Paramount ha già fornito alle forze mozambicane veicoli 4×4 blindati e protetti contro mine e ordigni improvvisati del tipo ed elicotteri Mi-8/17, Mi-24 e Gazelle reperiti da altri utilizzatori e ricondizionati in Sud Africa.

Almeno due Gazelle ex British Army sono stati consegnate al Mozambico da Paramount con la possibilità di ulteriori consegne mentre la Paramount Technical Training Academy ha addestrato 15 piloti mozambicani.

Fonte: Defence Web