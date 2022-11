Leonardo cede a Indra il ramo d’azienda ATM negli Stati Uniti

Leonardo ha reso noto questa mattina di aver siglato un accordo per la cessione del ramo d’azienda relativo alle attività di Air Traffic Management (ATM) di Selex ES Inc., società americana interamente controllata, alla società Indra Air Traffic, Inc., interamente controllata dalla società spagnola Indra Sistemas S.A.

Il closing dell’operazione, previsto nel primo trimestre del 2023, è soggetto alle consuete autorizzazioni regolamentari e condizioni sospensive.

Il comunicato di Leonardo precisa che “il business Air Traffic Management di Selex ES Inc., basato in Kansas, è leader nello sviluppo e produzione di sistemi di navigazione, sorveglianza e avvicinamento di precisione e atterraggio in rotta. Le attività ATM di Selex ES afferiscono al perimetro gestionale della Divisione Elettronica, ma sono un business a sé stante privo di sinergie infragruppo”.