Sei nuovi tanker per l’Aeronautica Militare

La Direzione degli Armamenti Aeronautici e per l’Aeronavigabilità (ARMAEREO) del Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti (SEGREDIFESA) ha ufficializzato la decisione di acquisire 6 nuovi aerei da rifornimento in volo/trasporto Boeing KC-767B (KC-46A Pegasus per l’USAF) in luogo dell’acquisizione di 2 nuovi KC-767A Tanker/Transport (già approvata lo scorso anno dal Parlamento) e dell’ammodernamento dei 4 velivoli di questo tipo in servizio dal 2011 con il 14° Stormo dell’Aeronautica Militare.

Il KC-767B è attualmente in produzione per il programma tanker dell’USAF e l’acquisizione dei sei velivoli vedrà la riconsegna per permuta a Boeing dei 4 velivoli KC-767A oggi in servizio.

Il contratto di acquisizione dei sei velivoli si svilupperà tra l’anno prossimo e il 2035, avrà un valore di 1,12 miliardi di euro e includerà 5 anni di supporto logistico.

Foto USAF