Accordo di collaborazione tra Cy4gate e Atlantica

Cy4Gate (EGM: CY4), società attiva nel mercato della cyber intelligence e cyber security a 360°, e ATLANTICA Cyber Security, società controllata da Atlantica Digital e specializzata nella difesa del business dagli attacchi informatici, comunicano di aver siglato un accordo in cui Atlantica erogherà servizi di monitoraggio e incident response e Cy4Gate svilupperà e fornirà tecnologie a tutela della sicurezza cibernetica tramite il suo prodotto di punta, Real Time Analitics.

La potenzialità della partnership tra le due aziende a guida e partecipazione italiana sarà determinante per l’erogazione di servizi di cybersecurity avanzata per il Sistema Paese, per proteggere i dati e le applicazioni delle aziende e delle istituzioni italiane. Inoltre, i team di cybersecurity di Cy4Gate e Atlantica daranno vita ad una task force di Incident Response per fornire soluzioni e risposte tempestive agli attacchi informatici dei clienti protetti dai servizi offerti da Atlantica con tecnologia Cy4Gate.

Nell’accordo rientrano: l’integrazione e utilizzo della tecnologia Real Time Analytics (RTA) – soluzione sviluppata da Cy4Gate per il monitoraggio della sicurezza informatica e per l’identificazione tempestiva in caso di incidenti cyber – nei servizi di Security Operation Center (SOC) di Atlantica; l’utilizzo dei servizi Cloud di Atlantica erogati da Datacenter Rating 4/Tier IV sul territorio italiano, per l’utilizzo della tecnologia RTA di Cy4Gate in modalità SaaS.

Luigi Maracino, General Manager di Atlantica Cyber Security, ha così commentato: “Da sempre, la missione di Atlantica consiste nel fornire servizi di eccellenza con il miglior livello di affidabilità e con la massima attenzione alla protezione dei dati. Con questa nuova partnership tutta Italiana, proseguiamo nel nostro obiettivo di fornire servizi che garantiscono altissimi livelli di sicurezza. Sono certo che questo accordo porterà importanti soddisfazioni, perché amplierà la nostra proposta con uno stimolante rafforzamento di soluzioni rivolte al mercato corporate e pubblico sul territorio nazionale e internazionale”.

Emanuele Galtieri, CEO e General Manager di Cy4Gate (nella foto), ha dichiarato: “Generare innovazione tecnologica nel dominio cyber fa parte del nostro DNA; trasformare le intuizioni della Ricerca e Sviluppo in prodotti fruibili è il nostro focus. Il contrasto agli attacchi a infrastrutture critiche, pubbliche e private, è un’esigenza fortemente avvertita a livello nazionale e europeo e tutt’ora da indirizzare. La partnership con Atlantica va in questa 2 direzione: rendere operativi e concreti i vantaggi dell’innovazione prodotta a beneficio della collettività creando sinergie tra partners nazionali dall’elevata expertise di settore. La costruzione di una sovranità tecnologica europea nasce in primis dall’incontro e confronto di esperienze e know-how tra player di nicchia nazionali”.