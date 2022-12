Gaiani: ” Le armi consentono di continuare la guerra in Ucraina ma per ora non di risolverla”

Il peso dell’intesa tra Cina e Russia nel contesto della guerra in Ucraina e delle prospettive di una soluzione negoziata del conflitto al centro dell’intervista al direttore di Analisi Difesa a TGCOM 24 MEDIASET Guarda il video a questo link