Il Pentagono presenta il bombardiere B-21 Raider

Il Dipartimento della Difesa ha presentato ufficialmente il 2 dicembre nella base di Palmdale (California), il bombardiere strategico con capacità nucleare Norhrop Grumman B-21 Raider, che “fungerà da spina dorsale della forza da bombardamento statunitense” come ha affermato il segretario alla Difesa, Lloyd J. Austin III.

“Questo non è solo un altro aeroplano. Non è solo un’altra acquisizione”, ha detto Austin. “È l’incarnazione della determinazione dell’America a difendere la repubblica che amiamo. È una testimonianza della nostra strategia di deterrenza, con le capacità per sostenerla, sempre e ovunque. Questo è ciò che fa l’America”.

Il velivolo, di cui finora si è saputo ben poco, è progettato per gestire operazioni aeree con o senza equipaggio e sarà in grado di impiegare un’ampia combinazione di munizioni a lungo raggio e ad attacco diretto. Il raggio d’azione del B-21, ha detto Austin, non ha eguali in nessun altro bombardiere: “Non avrà bisogno di supporto logistico per tenere sotto tiro qualsiasi obiettivo”.

Come il B-2 Spirit in servizio, il B-21 Raider è un aereo stealth. “Cinquant’anni di progressi nella tecnologia a bassa osservabilità caratterizzano questo aereo e anche i più sofisticati sistemi di difesa aerea faranno fatica a rilevare un B-21 nel cielo”. Austin ha anche affermato che il B-21 Raider è progettato per avere una facile manutenzione allo scopo di garantire la massima disponibilità operativa.

“Il Raider è stato costruito con un’architettura aperta, che lo rende altamente adattabile”, ha affermato Austin. “Mentre gli Stati Uniti continuano a innovare, questo bombardiere sarà in grado di difendere il nostro paese con nuove armi che non sono state ancora inventate. E il B-21 è multifunzionale. Può gestire qualsiasi missione, dalla raccolta di informazioni alla gestione del campo di battaglia, all’integrazione con i nostri alleati e partner”.

Il programma del B-21 Raider è iniziato nel 2015, quando l’Air Force ha assegnato il contratto per lo sviluppo ingegneristico e la produzione, mentre l’USAF prevede di acquisire un minimo di 100 velivoli.

La designazione “B-21”, secondo l’Air Force, è stata scelta perché l’aereo è il primo nuovo bombardiere del 21° secolo, mentre il nome “Raider” è stato scelto per ricordare i “Doolittle Raiders” che effettuarono il primo bombardamento aereo sul Giappone dopo l’attacco nipponico a Pearl Harbor.

“Ottanta anni fa, in una fredda e piovosa mattina di aprile, quattro mesi dopo Pearl Harbor, 16 bombardieri dell’esercito americano decollarono da una portaerei nel Pacifico”, ha ricordato Austin. “L’allora tenente colonnello Jimmy Doolittle si imbarcò in un’audace missione. A caro prezzo, lui e la sua squadra di aviatori volarono per più di 650 miglia per colpire obiettivi nemici lontani. I “Doolittle Raiders” mostrarono la forza e la portata della potenza aerea americana”.

Foto US DoD

