L’intesa di Atene tra Fincantieri e ONEX guarda al alle nuove corvette greche

Il ministro greco dello Sviluppo e degli Investimenti Adonis Georgiadis e il vice ministro. Nikos Papathanasis hanno presenziato questa mattina ad Atene alla firma dell’accordo tra l’Amministratore Delegato di Fincantieri, Pierroberto Folgiero e il President & CEO di ONEX Shipyards & Technologies Group, Panos Xenokostas.

L’intesa (che appare propedeutica ad aggiudicare ai due cantieri la commessa per le nuove corvette della Marina Greca) prevede la creazione di una linea di produzione e manutenzione di corvette, che sarà collocata presso i Cantieri Elefsina, con notevoli benefici per l’economia e la difesa nazionale greca.

Alla cerimonia della firma hanno partecipato l’Ambasciatore d’Italia in Grecia, Patrizia Falcinelli e il Direttore Generale Divisione Navi Navali di Fincantieri Dario Deste

Questi i punti salienti dell’accordo evidenziati nel comunicato del ministero greco:

La costruzione di 2+1 corvette all’avanguardia e con specifiche elevate presso i cantieri navali Onex Elefsis dove i necessari aggiornamenti, miglioramenti, know-how e trasferimento di tecnologia e attrezzature avranno un valore stimato di circa 80 milioni di euro

la creazione di 2.500 nuovi posti di lavoro diretti e indiretti nel settore cantieristico

la cooperazione con benefici moltiplicatori per l’economia e la difesa greche, rafforzando nel contempo la prospettiva di un’ulteriore cooperazione tra i due gruppi nei futuri programmi di costruzione di navi militari e mercantili

“La firma del memorandum di cooperazione tra ONEX e Fincantieri è un evento molto importante per l’economia greca poiché, una volta implementata questa cooperazione, con il trasferimento del know-how ai cantieri navali greci di Elefsina, acquisiranno possibilità che non hanno mai avuto in passato” ha dichiarato il Ministro dello Sviluppo e degli Investimenti Adonis Georgiadis.

“Naturalmente, la firma di oggi non pregiudica l’esito del processo per il programma corvette, che sarà una decisione presa dal governo greco e dal ministero della Difesa nazionale esaminando in modo paritario tutte le proposte presentate. Tuttavia, il memorandum odierno garantisce che i cantieri navali di Elefsina possano soddisfare le aspettative e realizzare il relativo programma, se e quando selezionati dalla Marina Militare. In ogni caso, la firma di oggi mostra il forte interesse di un grande gruppo cantieristico mondiale in Grecia”.

Il viceministro Nikos Papathanasis ha ricordato che “fin dal primo momento questo governo ha affermato che avrebbe cambiato l’ambiente imprenditoriale in Grecia e avrebbe creato un paese amico dell’imprenditorialità.

Ecco perché il rilancio dei Cantieri Navali Elefsina in primo luogo dà una nuova dinamica a un’industria molto forte che è fiorita in passato ma allo stesso tempo questo rafforzamento sostiene e sosterrà una flotta mercantile molto forte poiché la Grecia ha la flotta mercantile più forte nel mondo.

Il sostegno dell’industria cantieristica non è solo quello di creare nuovi posti di lavoro per i giovani della regione, ma allo stesso tempo anche di creare un ecosistema di altre attività che in generale rafforzano l’industria nel nostro Paese, che è un pilastro fondamentale dello sviluppo” .

L’Ambasciatore d’Italia in Grecia, Patrizia Falcinelli, si è detta “molto felice di essere presente qui oggi all’evento inaugurale di una partnership costruttiva e di lungo periodo tra Fincantieri e Onex. È un’altra indicazione della determinazione delle aziende italiane a lavorare insieme alle aziende greche attraverso capacità ed esperienze condivise. Questo è sempre stato, come sapete, l’approccio delle aziende italiane che si sono fidate e si ostinano a fidarsi del mercato greco per i loro investimenti. Del resto, tutti gli investimenti che sono stati fatti dalle imprese italiane miravano a contribuire in modo significativo allo sviluppo degli asset della Grecia nei settori dell’industria e delle infrastrutture.

Pertanto, desidero inviare il seguente forte messaggio al governo e alle imprese greche: l’obiettivo delle aziende italiane è collaborare con voi, svilupparsi insieme alle aziende greche e creare hub qui in Grecia, che potrebbero soddisfare le esigenze di altri paesi e regioni limitrofe”.

“La nostra strategia produttiva si basa su un modello collaudato per aumentare l’efficienza del partner locale con il trasferimento tecnologico, sfruttando le sinergie e le interconnessioni tra la produzione in Italia e in Grecia, con una strategia di lungo periodo” ha dichiarato l’Amministratore Delegato di Fincantieri Pierroberto Folgiero.

“Stiamo anche sfruttando una caratteristica unica dell’industria della difesa italiana, dove una rete di piccole e medie imprese collabora con quella globale: è proprio questo che vogliamo applicare in Grecia per fare di Elefsina Shipyards un punto di riferimento”.

Il Presidente e CEO di ONEX, Panos Xenokostas, ha dichiarato: “Uniamo le forze con il leader mondiale del settore Fincantieri, formando una forte alleanza italo-greco-americana basata sulla Grecia e sui suoi cantieri navali nel Paese. L’accordo di oggi per sviluppare una base produttiva e sostenere la linea di produzione della corvetta di Doha all’avanguardia è solo l’inizio.

Il trasferimento di know-how e la formazione di maestranze, artigiani, dirigenti dei Cantieri Elefsina da parte di Fincantieri è un patrimonio di rilevanza nazionale. Si tratta di molto di più del rilancio della cantieristica greca trasformandosi in un hub regionale per la costruzione e il supporto di piattaforme di difesa”.

Fonte: Ministero dello Sviluppo e degli Investimenti Greco