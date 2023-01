Accordo tra Pentagono e Lockheed Martin per i Lotti 15-17 degli F-35

Il Joint Program Office dell’F-35 e Lockheed Martin hanno finalizzato il contratto per la produzione e la consegna di un massimo di 398 F-35 per un valore di 30 miliardi di dollari, che comprende velivoli destinati agli Stati Uniti, ai partner internazionali e velivoli del programma Foreign Military Sales (FMS) dei Lotti 15 e 16, con un’opzione per il Lotto 17.

L’accordo prevede 145 velivoli per il Lotto 15, 127 per il Lotto 16 e fino a 126 per l’opzione contrattuale del Lotto 17, che comprende i primi F-35 destinati a Belgio, Finlandia e Polonia.

I velivoli dei lotti 15-17 saranno i primi a incorporare il Technical Refresh-3 (TR-3), l’hardware aggiornato necessario a supportare le capacità del Block 4. Il TR-3 è dotato di un nuovo processore integrato con maggiore potenza di calcolo, un display panoramico per la cabina di pilotaggio e un’unità di memoria potenziata.

Questi velivoli andranno ad aggiungersi alla crescente flotta mondiale che, con le 141 consegne di quest’anno, conta oggi 894 velivoli. L’attività del team dell’F-35 era in linea con l’impegno di consegnare 148 velivoli come previsto; tuttavia, a causa di una temporanea sospensione delle operazioni di volo, tuttora in vigore, non è stato possibile eseguire i necessari test di volo per l’accettazione.

Il contratto finalizzato chiude un anno di continua crescita internazionale, in cui l’F-35 ha supportato le capacità aeree in tutto il mondo. Quest’anno, Finlandia, Germania e Svizzera hanno fatto un passo importante verso l’acquisizione dei velivoli F-35, con la sottoscrizione delle Lettere di Offerta e Accettazione (LOA).

Attualmente sono 17 i paesi che fanno parte del programma F-35. Oltre 1.870 piloti e 13.500 manutentori sono stati addestrati all’uso del velivolo e la flotta di F-35 ha superato le 602.000 ore di volo cumulative.

(con fonte comunicato Lockheed Martin)

Foto: US DoD e Lockheed Martin