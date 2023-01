Iveco Defence Vehicles azionista di maggioranza della britannica HORIBA MIRA

Il 24 gennaio, Iveco Defence Vehicles (IDV) e HORIBA MIRA hanno confermato la formazione di una nuova partnership per unire le loro capacità complementari nel mercato dei veicoli terrestri senza equipaggio (UGV) in rapido sviluppo.

IDV diventerà l’azionista di maggioranza e contribuirà a portare le piattaforme e la tecnologia UGV di HORIBA MIRA al prossimo passo di sviluppo, accelerando la roadmap tecnologica e mirando a soddisfare i crescenti e avanzati requisiti del minister della Difesa britannico (MoD) e dei suoi alleati.

La piattaforma VIKING UGV di HORIBA MIRA che è diventata un pilastro per la valutazione delle tecnologie autonome da parte del MOD del Regno Unito. L’impresa unirà 20 anni di esperienza pionieristica raccolta da HORIBA MIRA nella tecnologia per il controllo remoto, teleoperato e dei veicoli autonomi nel settore della difesa.

Sulla base della sua capacità brevettata di navigare senza GNSS, gestire percorsi fuoristrada avanzati e identificare e classificare autonomamente terreni e oggetti, combinata con la capacità di integrazione dei sistemi IDV su un’ampia gamma di piattaforme multi-terreno su ruote o cingolate, la nuova partnership consentirà sviluppare soluzioni UGV all’avanguardia.

Con questa iniziativa IDV conferma la sua continua attenzione all’eccellenza tecnologica e all’innovazione per fornire le soluzioni più avanzate per soddisfare le esigenze in continua evoluzione dei clienti militari in tutto il mondo. Questa unione tra leadership tecnologica specialistica, progettazione ingegneristica, piattaforme collaudate e capacità di produzione globale dimostra la determinazione di assumere un ruolo di leader nel mercato internazionale UGV. L’azienda manterrà la sede presso il MIRA Technology Park nel Regno Unito.

Fonte: comunicato IDV