L’Iran riceverà in primavera i primi Sukhoi Su-35 da Mosca

L’Iran prevede di prendere in consegna un certo numero di aerei da combattimento Sukhoi Su-35 dalla Russia all’inizio del prossimo anno iraniano, che inizierà a marzo.

Lo ha riferito il 15 gennaio all’agenzia di stampa Tasnim, Shahriar Heidari, membro della Commissione per la sicurezza nazionale e la politica estera del parlamento iraniano, secondo il quale i primi esemplari degli almeno 24 velivoli da combattimento Sukhoi Su-35 che l’Iran ha ordinato in Russia arriveranno all’inizio del 1402 (che inizia il 21 marzo con il nostro calendario).

Heidari ha aggiunto che l’Iran ha ordinato una serie di altri equipaggiamenti militari in Russia, inclusi sistemi di difesa aerea, sistemi missilistici ed elicotteri, la maggior parte dei quali sarà consegnata in tempi brevi. I Su-35 dovrebbero venire schierati presso la Base Aerea Tattica 8 dell’aeronautica della Repubblica islamica dell’Iran (IRIAF), che si trova nella città iraniana di Isfahan, nel centro del paese.

Le forniture russe rientrano in un ampio accordo di cooperazione militare bilaterale che ha visto tra l’altro l’impiego di droni iraniani Shahed 136 da parte dei russi che con ogni probabilità li producono su licenza col nome di Geran- 2. Gli ultimi aerei da combattimento acquisiti dall’Iran furono 32 caccia Mig 29 che negli anni ’90 si aggiunsero ai 4 Mig 29 che piloti iracheni in fuga portarono in Iran durante la Guerra del Golfo del 1991.

Di questi velivoli oggi restano in servizio meno di una ventina di esemplari. L’IRIAF schiera altri aerei da combattimento che risultano in buona parte quanto resta dell’Aeronautica Imperiale dello shah Reza Pahlevi: una dozzina di F-14A, una trentina di F-5E/F (e dei i loro derivati prodotti in Iran) e una quarantina di F-4D/E Phantom II.

A questi si aggiungono una ventina di Sukhoi Su-24 (in parte acquisiti in Russia nel 1991 e in parte ex iracheni), una decina di Sukhoi Su-22, una mezza dozzina di Su-25 e una quarantina di F-7N (Mig 21) cinesi.

Foto Sukhoi