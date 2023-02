Thales nel 2023 assumerà oltre 12.000 persone nel mondo

Dopo le assunzioni record dell’ultimo anno, Thales anche nel 2023 continua a incrementare i propri organici.

Nel 2023, Thales prevede di assumere oltre 12.000 dipendenti (il dato esclude il business dei trasporti, che è in fase di cessione) per sostenere la propria crescita nei tre mercati principali: aerospazio, difesa e sicurezza e identità e sicurezza digitali.

Le assunzioni sono previste in tutte le aree geografiche e in particolare l’incremento di organico ammonterà a 5.500 dipendenti in Francia, 1.050 nel Regno Unito, 600 in Australia, 550 in India e 540 negli Stati Uniti.

Il nuovo piano di assunzioni è conseguenza di una serie di traguardi rilevanti raggiunti dal Gruppo:

Livello record di assunzioni nel 2022, con 11.500 nuove inserimenti (il 50% in più rispetto al 2021)

Protezione dei posti di lavoro in epoca Covid, in particolare riassegnando il personale che opera nel settore aerospaziale ad altri comparti aziendali

Assunzioni di almeno 5.000 persone all’anno negli ultimi 8 anni consecutivi (2015-2022)

Thales sta reclutando profili professionali per una vasta gamma di mansioni, tra cui anche quelle nel campo della Ricerca e Sviluppo e Operazioni Industriali

Tutti i settori di business sono interessati alla crescita di organico ed in particolare: 40% delle nuove assunzioni andranno nel settore di Ricerca e Sviluppo (sviluppo software, sistemisti, cybersecurity, intelligenza artificiale, etc.) 20% delle nuove assunzioni saranno destinate nelle operazioni industriali (supply chain, elettronica, meccanica, etc.)



Thales è impegnata anche a migliorare il gender balance della sua forza lavoro. Nel 2022 infatti il 32% delle nuove assunzioni ha riguardato la componente femminile che a livello mondiale rappresenta il 27% della forza lavoro del Gruppo (rispetto al 23,6% del 2018)

Inoltre, Thales ha un occhio di particolare attenzione verso tirocini e apprendistati. In Francia, per esempio, nel 2023 dovrebbero entrare in azienda circa 4.000 studenti, in aggiunta alle 5.500 nuove assunzioni previste nell’anno. Tali opportunità rappresenteranno, per i giovani che saranno scelti, un importante trampolino di inserimento con la possibilità di contratto a

tempo indeterminato: ogni anno, circa il 40% degli studenti in stage viene assunto con contratto a tempo determinato o indeterminato

L’innovazione in Thales è parte integrante della costruzione di un futuro di cui tutti possano fidarsi facendo leva sul talento di 35.000 ingegneri che operano nel campo della ricerca e dello sviluppo e un portafoglio di 20.000 brevetti in settori specializzati come quello delle tecnologie quantistiche, dell’intelligenza artificiale, dei laser, della sicurezza informatica e altro ancora. Nel 2023, per il decimo anno, Thales è stata inserita tra le 100 aziende più innovative al mondo (Top 100 Global Innovators™ 2023 di Clarivate, un riferimento mondiale per quanto concerne il ranking dell’innovazione)

Con la sua vasta gamma di attività e un’impronta industriale e accademica che copre 68 paesi, Thales è in grado di offrire ai neoassunti una vasta gamma di opportunità di carriera a lungo termine e altamente diversificate.

I candidati possono saperne di più sulle opportunità di lavoro in Thales e candidarsi online all’indirizzo https://www.thalesgroup.com/en/career

“”C’è un alto significato in ciò che facciamo in Thales, in particolare in questi tempi complessi e in rapida trasformazione” ha dichiarato Patrice Caine, Chairman & Chief Executive Officer, Thales. “ Giorno dopo giorno, le nostre persone in tutto il mondo sono guidate dallo stesso obiettivo: sfruttare l’intelligenza umana e la tecnologia per guidare il progresso della società. Entrare a far parte di Thales è un prestigioso biglietto da visita in quanto consente di prendere parte ad alcune delle maggiori sfide tecnologiche del genere umano e inoltre rappresenta un’opportunità per far parte di un’organizzazione che privilegia lo sforzo collettivo”.

Donato Amoroso, Amministratore Delegato e Country Director di Thales Italia ha aggiunto: “In linea con i valori del gruppo, in Italia Thales è da sempre attenta alle persone, alle quali è affidato il miglioramento delle performance aziendali in sintonia con le aspettative dei clienti. Nel 2022 abbiamo assunto 92 nuove risorse e per il 2023 prevediamo di incrementare l’organico con l’arrivo di altre 60 tra ingegneri e tecnici specializzati. L’obiettivo comune delle persone che lavorano per Thales è far convergere le capacità personali e le risorse tecnologiche per il progresso della società”.

Thales (Euronext Paris: HO) leader globale nell’alta tecnologia investe in innovazioni digitali e “deep tech” – connettività, big data, intelligenza artificiale, sicurezza informatica e tecnologia quantistica – per costruire un futuro affidabile, vitale per lo sviluppo del nostro mondo.

L’azienda fornisce soluzioni, servizi e prodotti che aiutano i clienti – aziende, organizzazioni e Stati – nei mercati della difesa, dell’aeronautica, dello spazio, dei trasporti, dell’identità digitale e della sicurezza nello svolgimento di missioni critiche, ponendo gli esseri umani al centro del processo decisionale.

Thales impiega 77.000 dipendenti in 68 paesi. Nel 2021 l’azienda ha generato ricavi per 16,2 miliardi di euro.

Fonte: comunicato Thales