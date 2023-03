Droni ucraini sulla Russia, ribelli bielorussi rivendicano l’attacco a un Beriev A-50 russo

I droni ucraini hanno attaccato nelle ultime ore il territorio russo e bielorusso. Ieri è stato colpito un deposito di carburante a Tuapse (Krasnodar) a oltre 400 chilometri dalle linee ucraine, altri 4 droni sono stati abbattuti nelle regioni di confine di Belgorod e Bryansk mentre l’avvistamento di UAV ha indotto le autorità russe a chiudere per alcune ore l’aeroporto di San Pietroburgo e un altro drone è caduto a Kolomna, 110 chilometri da Mosca.

Secondo il governatore Andrey Vorobyov, il velivolo aveva probabilmente come obiettivo alcune infrastrutture civili. Il drone è precipitato nei pressi di una stazione di distribuzione del gas vicino alla città di Kolomna senza provocare né feriti né danni materiali.

In Bielorussia invece ribelli locali (o forse sabotatori ucraini infiltrasti) hanno rivendicato la distruzione di un aereo radar russo Beriev A-50’ n una base aerea vicino Minsk. “Questa è la diversione di maggior successo dall’inizio del 2022. L’operazione è stata condotta da due bielorussi.

Hanno impiegato dei droni e hanno già lasciato il paese”, ha twittato Franak Viacorka, un consigliere della leader dell’opposizione in esilio, Svetlana Tikhanovskaya. L’attacco con due droni alla base aerea di Machulishchy, a 12 chilometri da Minsk, è stato rivendicato dall’organizzazione di opposizione bielorussa Bypol, riferisce il Guardian.

Il bersaglio colpito è un aereo Beriev A-50, “uno dei 9 aerei radar delle forze aeree russe dal valore di 330 milioni di dollari”, sottolineano i miliziani.

Non vi sono conferme né dalla Russia né indipendenti del grave danneggiamento dell’aereo, ma blogger militari russi e bielorussi hanno parlato ieri di esplosioni nella base aerea. Interrogato ieri in merito dai giornalisti, il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha risposto: “non abbiamo nulla da dire a questo proposito”.

Secondo il Guardian, l’attacco potrebbe essere preoccupante per Mosca poiché in questa stessa base si trovano anche aerei intercettori Mig-31, in grado di trasportare missili ipersonici Kinzhal.

La natura militare dell’incursione nell’aeroporto utilizzato dalle forze aeree russe rende più concreta l’ipotesi di una stretta cooperazione tra opposizione (a questo punto armata) bielorussa e sabotatori ucraini infiltrati dal confine.

Foto Radio Liberty