Elicotteri MI-8 croati per l’Ucraina

Il portale croato Jutarnji list ha riferito che l’Aeronautica Militare ha avviato i preparativi per il trasferimento in Ucraina di 12 elicotteri Mil Mi-8MTV-1 e due elicotteri Mi-8T che sono stati ritirati dal servizio. Attualmente, una parte di questa flotta si trova nel centro tecnico aeronautico ZTC a Velika Gorica, vicino Zagabria, in apparente fase di manutenzione e revisione e si prevede che gli elicotteri saranno pronti per il trasporto in Ucraina tra una settimana circa.

Secondo il Jutarnji list, 7 elicotteri saranno parzialmente smontati e trasportati via terra, mentre i restanti 7, in grado di volare raggiungeranno in volo la Polonia e da lì l’Ucraina. L’Aeronautica Croata mantiene oggi in servizio 10 elicotteri da trasporto Mi-171Sh e 4 UH-60 Black Hawk.

L’Ucraina dovrebbe disporre di una sessantina di Mil Mi-8 (non tutti operativi) considerando gli esemplari croati e i 2 donati dalla Lituania, mentre almeno una dozzina sono stati abbattuti. Ai MI-8 si aggiungono 28 Mi-17 di cui 20 donati dagli Stati Uniti (ex afghani) 4 dalla Lettonia e 4 dalla Slovacchia. Non è noto se e quanti siano stati distrutti o danneggiati in combattimento.

Foto: Ministero della Difesa Ucraino