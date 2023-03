In Bulgaria il Tuscania si addestra con unità alleate

Nell’ambito delle attività addestrative del Multinational Battle Group Bulgaria, i Carabinieri del 1° Reggimento Carabinieri paracadutisti “Tuscania” hanno svolto sessioni addestrative tese al mantenimento e al miglioramento delle capacità operative riferite alle tecniche di combattimento nei centri abitati.

L’attività, condotta all’interno della Novo Selo Training Area, è stata finalizzata a incrementare l’integrazione e il coordinamento tra Unità di diverse nazionalità, tra cui si annovera personale statunitense e montenegrino appartenente all’assetto di IMP (International Military Police Platoon), operanti nell’ambito del Battle Group. In particolare, l’esercitazione è stata caratterizzata dalla condivisione di tecniche, tattiche e procedure relative al maneggio delle armi e dell’equipaggiamento in dotazione, al combattimento nel dominio “urban” e al controllo di soggetti non collaborativi nelle fasi di perquisizione e arresto.

Attività combined come quella descritta contribuiscono con effettività allo sviluppo dell’integrazione tra le componenti multinazionali del Battle Group, rendendo così tutti gli assetti pienamente capaci di interoperare in contesti diversificati e sempre più complessi quali quelli che caratterizzano gli attuali scenari.

Fonte: Stato Maggiore Difesa