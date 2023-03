SIPRI: l’Ucraina è il terzo importatore mondiale di materiale militare

L’Istituto internazionale di ricerche sulla pace di Stoccolma (Sipri) nel suo ultimo rapporto sulle importazioni di prodotti per la Difesa attribuisce all’Ucraina il rango di terzo importatore di armi su scala globale nel 2022. Nel periodo 2018-2022 l’Ucraina occupa il 14° posto tra i paesi che hanno importato più equipaggiamenti militari balzando al terzo posto l’anno scorso dopo l’attacco russo del 24 febbraio e l’afflusso di massicci aiuti militari occidentali.

Negli stessi periodi di riferimento, lil rapporto del SIPRI rileva che le importazioni di armi sono diminuite del 5,1 per cento su scala globale, in particolare in Africa (-21 per cento), Asia e Oceania (-7,5 per cento) e Medio Oriente (-8,8 per cento) ma sono aumentate in Asia orientale e in “alcuni Stati di altre regioni a elevate tensioni geopolitiche”.

La quota degli Stati Uniti nelle esportazioni di armi è cresciuta dal 33 al 40 per cento, mentre quella della Russia ha subito una contrazione dal 22 al 16 per cento seguita dalla Francia (11 per cento con un incremento del 3,9 per cento).

Nel confronto tra il quinquennio 2013-2017 e 2018-2022, l’export per la Difesa russo è diminuito in otto dei dieci principali mercati tra cui l’India, con un meno 37 per cento pur registrando un incremento a Cina ed Egitto, rispettivamente del 39 e 44 per cento.

Foto: Ministero della Difesa Ucraino