Il Pentagono accelera la consegna dei carri Abrams all’Ucraina

Il Pentagono fornirà all’Ucraina i 31 carri Abrams promessi a gennaio preleva dai depositi dell’US Army tank nella versione più vecchia M1A1 invece di nuovi M1A2 per ridurre i tempi di consegna da 12 mesi a 8/10.

“Da quando abbiamo fatto questo annuncio, ci siamo impegnati a esplorare le opzioni per fornire la capacità corazzata il più rapidamente possibile”, ha affermato il cappo della comunicazione del Dipartimento della Difesa (DoD), il generale di brigata dell’USAF Pat Ryder.

“Dopo ulteriori studi e analisi sul modo migliore per farlo, il DoD, in stretto coordinamento con l’Ucraina, ha preso la decisione di fornire la variante M1A1 del carro armato Abrams, che ci consentirà di accelerare significativamente i tempi di consegna e fornire questa importante capacità in Ucraina entro l’autunno di quest’anno.”

L’M1A1 Abrams avrà “una capacità molto simile” all’M1A2, ha detto Ryder, inclusi sistemi avanzati di armatura e armi, come un cannone da 120 mm e una mitragliatrice pesante calibro 50 (M2 Browning). “Si tratta di mettere questa importante capacità di combattimento nelle mani degli ucraini prima piuttosto che dopo”, ha detto il generale.

A gennaio, il piano iniziale prevedeva che gli Stati Uniti utilizzassero i fondi dell’Iniziativa di assistenza alla sicurezza ucraina per procurarsi nuovi carri armati dal produttore. Ora, ha detto Ryder, gli scafi in eccesso già nell’inventario degli Stati Uniti saranno invece rinnovati e riparati per fornire gli M1A1 Abrams all’Ucraina più rapidamente e soddisfare le loro esigenze.

Ryder ha aggiunto che “faremo in modo che gli ucraini ricevano l’addestramento necessario su questi carri armati in tempo per la loro consegna. Avremo maggiori dettagli da fornire su tale formazione in futuro”.

Washington vuole accelerare anche la consegna a Kiev dei sistemi missilistici da difesa aerea Patriot, come riferito il 21 marzo una fonte del Pentagono alla CNN, secondo cui due lanciatori, uno americano e l’altro tedesco, saranno dispiegati in Ucraina nelle prossime settimane. Nel frattempo 65 militari ucraini completeranno nei prossimi giorni l’addestramento a Fort Skill, Oklahoma per poi completare l’addestramento in Europa.

Il 20 marzo il Pentagono ha annunciato un ennesimo pacchetto di assistenza alla sicurezza all’Ucraina del valore di circa 350 milioni di dollari che include munizioni da 155mm, razzi per il sistema missilistico di artiglieria ad alta mobilità HIMARS, missili anti-radiazioni ad alta velocità; sistemi d’arma anticarro, lanciagranate, armi leggere e relative munizioni e motovedette fluviali.

Dall’inizio dell’invasione della Russia il 24 febbraio 2022, gli Stati Uniti hanno impegnato più di 32,5 miliardi di dollari in assistenza per la sicurezza all’Ucraina.

Sempre in tema di carri armati per l’Ucraina, il 20 marzo la Norvegia ha consegnato a Kiev 8 Leopard 2A4 e 4 veicoli soccorso Bergerpanzer 2, tutti imbarcati su aerei cargo ucraini Antonov An-124 (nelle foto sopra e sotto). La consegna è avvenuta mentre è ancora in corso l’addestramento dei carristi ucraini in Polonia. Oslo ha fornito anche fondi per l’acquisto di munizioni e parti di ricambio.

Foto US DoD e Ministero Difesa Norvegese