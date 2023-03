Rheinmetall nell’Indice Dax dopo il record di fatturato e ordini

Il gruppo industriale della Difesa tedesco Rheinmetall ha debuttato il 20 marzo nel Dax della borsa di Francoforte, l’indice con le maggiori compagnie blue chip tedesche. Come riporta l’agenzia DPA, dopo l’invasione russa dell’Ucraina il prezzo delle azioni di Rheinmetall è più che raddoppiato. L’azienda ha attualmente un valore di borsa di oltre 10 miliardi di euro. L’amministratore delegato, Armin Papperger, ha dichiarato che l’azienda si sente parte della struttura di sicurezza della Germania e dell’Europa.

Rheinmetall ha reso noto nei giorni scorsi il Bilancio 2022 in cui il risultato operativo è aumentato del 27 per cento a 754 milioni di euro, segnando un nuovo massimo storico mentre il portafoglio degli ordini ha segnato un nuovo record di 26,6 miliardi di euro. Per il 2023, il gruppo prevede che “le vendite continueranno a crescere con margini elevati stabili”. In particolare, il fatturato consolidato dovrebbe aumentare a un valore compreso tra i 7,4 e i 7,6 miliardi di euro, mentre il margine operativo dovrebbe registrare un balzo di circa il 12 per cento.

Papperger, ha dichiarato “il cambiamento epocale” innescato dalla guerra mossa dalla Russia contro l’Ucraina ha aperto “una nuova era per Rheinmetall”. Numerosi Paesi hanno, infatti, riconosciuto “l’urgente necessità di potenziare il loro impegno per la sicurezza”.

Papperger è fiducioso di ottenere nuove commesse dalle Forze armate tedesche (Bundeswehr), impegnate in un processo di acquisizione e ammodernamento di armi e materiali a seguito della guerra.

Foto Rheinmetall