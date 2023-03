Varsavia consegna i primi 4 MiG-29 all’Ucraina

Dopo la Slovacchia tocca alla Polonia: lo scorso 14 marzo il Primo ministro polacco Mateusz Morawiecki aveva dichiarato che Varsavia poteva trasferire i propri caccia MiG-29 “Fulcrum” in Ucraina entro 4-6 settimane.

Oggi i dati forniti a tal proposito sono più dettagliati e precisi: la Polonia consegnerà infatti i primi quattro MiG-29 all’Ucraina nei prossimi giorni come ha dichiarato il presidente polacco Andrzej Duda dopo un incontro con il presidente ceco Petr Pavel.

«Possiamo affermare che stiamo inviando caccia MiG in Ucraina. Al momento ne abbiamo più di dieci immagazzinati e nei prossimi giorni trasferiremo non meno di quattro Fulcrum.» – ha affermato Duda klasciando intenfdere che altri sei velivoli raggiungeranno in seguito l’Ucraina mentre «…il resto degli aerei è attualmente in servizio ma sarà preparato e trasferito in futuro».

Duda ha ricordato inoltre che si tratta degli stessi MiG-29 che un tempo erano in servizio con la forza aerea della Germania Orientale. La Luftstreitkräfte und Luftverteidigung der DDR è stata la prima nazione nel “Blocco orientale” a ricevere i moderni MiG-29 nel 1988. Si ipotizzò allora che ne sarebbero stati acquistati dall’URSS fino a 70 esemplari, ma gli eventi del 1989 cancellarono questi piani.

Prima dell’unificazione i tedeschi dell’est riuscirono così a ottenere 20 caccia MiG-29A (9-12A) e 4 trainer MiG-29UB (9-51). Nel 2004, dopo un intenso utilizzo in ambito interforze NATO, i MiG-29 tedeschi furono venduti alla Polonia per la cifra simbolica di 1 euro.

L’Aeronautica polacca è dotata di 22 caccia MiG-29A e 6 aerei trainer biposto MiG-29UB: nei mesi scorsi le stesse autorità polacche avevano informato i media di aver già trasferito i pezzi di ricambio dei MiG-29 alle forze aeree ucraine.

Ieri invece gli Stati Uniti hanno nuovamente escluso la fornitura di aerei da combattimento alle forze ucraine. La fornitura a Kiev dei Mig polacchi “non cambia la nostra analisi” e la fornitura di velivoli Usa “non è sul tavolo”, ha detto John Kirby, portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca, durante una conferenza stampa.