Verso l’intesa per produrre in Ucraina il tank KF-51 Panther di Rheinmetall

Rheinmetall sta conducendo “promettenti” trattative con il governo ucraino per la costruzione di una fabbrica di carri armati del valore di 200 milioni di euro: lo ha reso noto l’amministratore delegato della compagnia, Armin Papperger, intervistato dal quotidiano tedesco Rheinische Post.

Lo stabilimento sarebbe in grado di produrre fino a 400 tank KF-51Panther all’anno, e la decisione definitiva dovrebbe essere adottata “in uno o due mesi”, ha spiegato Papperger, secondo il quale per poter vincere la guerra Kiev “ha bisogno di 600/800 carri armati, e dunque se anche la Germania consegnasse all’Ucraina tutti i propri 300 Leopard 2 in servizio non sarebbero sufficienti.

Del resto Papperger aveva evidenziato il 10 febbraio che gli europei “non possono fare a meno dei propri carri armati per l’Ucraina, in quanto hanno i depositi vuoti”.

Il Panther è un carro armato di nuova concezione basato sull’evoluzione del Leopard-2A7. La sua adozione da parte dell’esercito ucraino consentirebbe all’industria tedesca di acquisire un importante vantaggio nella standardizzazione delle forze armate ucraine su equipaggiamenti standard NATO.

L’Ucraina sarebbe quindi il cliente di lancio del KF-51 (il cui nome evoca il Panzer V Panther protagonista della Seconda guerra mondiale), tuttavia la realizzazione dell’impianto industriale, benché finanziato probabilmente anche da fondi dell’Unione europea, difficilmente potrà avvenire in tempi rapidi e mentre è in corso il conflitto considerato che la fabbrica diverrebbe obiettivo prioritario per i missili russi.

Papperger già nelle scorse settimane aveva precisato di essere pronto a costruire una fabbrica per produrre i carri armati Panther KF51 in Ucraina a condizione di ottenere il via libera del governo federale tedesco e che la guerra sia terminata.

Più probabile quindi che la trattativa tra Kiev e Rheinmetall ponga le basi per la produzione in Ucraina del tank Panther e forse in futuro anche del veuicolo corazzato da combattimento per la fanteria KF-41 Lynx necessari a riequipaggiare le truppe ucraine.

Papperger ha già precisato il mese scorso sostiene che Kiev avrebbe espresso la volontà di dotare il suo esercito del carro armato Panther abbinato all’AIFV KF-41 Lynx in gara in Australia, USA, Grecia e Iraq e che è già stato acquisito dall’Ungheria.

