Nel 1963, quando gli americani non potevano ancora esporre proprio personale al rischio di azioni dirette contro il territorio del Nord Vietnam (per quanto presenti al Sud con consiglieri e istruttori), per comandare le motovedette fluviali veloci destinate alle missioni di sbarco di commandos, si rivolsero ai loro contatti in Norvegia dove trovarono tre giovani marinai per svolgere questo rischioso compito.

Questi si dimostrarono eccezionali, rischiando anche la vita per trarre in salvo gli incursori sudvietnamiti che rientravano dalle missioni. Erano i primi momenti della guerra del Vietnam e i “Vichinghi”, così i tre erano soprannominati dalla CIA, non potevano certo immaginare che cosa questo conflitto sarebbe diventato di lì a pochi anni.

Ispirato a un’incredibile storia vera, “Vichinghi in Vietnam” (soggetto di Alessandro Giorgi, storico, ricercatore, docente ed esperto di storia militare, autore tra l’altro di “Cronaca della Guerra del Vietnam 1961-1975 per Luca Poggiali Editore), è un graphic novel che racconta le avventure di questi giovani norvegesi, bilanciando sapientemente azione e introspezione nelle evocative e potenti tavole sceneggiate e disegnate da Fabrizio de Fabritiis, detto “fumettista esplosivo” che disegna tra l’altro Zagor e Dragonero per Bonelli.

Vichinghi in Vietnam

di Alessandro Giorgi (Autore)

Fabrizio De Fabritiis (Illustratore)

Emmetre Edizioni

Brossura copertina flessibile di formato 17 x 24 cm, 80 pagine in bianco e nero + copertina a colori, carta patinata opaca 130 gr.

Prezzo di copertina 15,00 euro

EAN: 9788894701357

Anno edizione: 2023