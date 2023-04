Dagli Stati Uniti via libera a HIMARS e JSOW per il Marocco

Gli Stati Uniti hanno approvato due vendite militari straniere al Marocco, per lanciarazzi campali/lanciamissili iHigh Mobility Artillery Rocket Systems (HIMARS) e munizioni Joint Stand Off Weapons (JSOW) che valgono complessivamente oltre 750 milioni di dollari.

Il Dipartimento di Stato americano l’11 aprile ha annunciato le possibili vendite, dopo averne informato il Congresso. Il Marocco ha richiesto di acquistare 18 lanciatori M142 HIMARS insieme a nove veicoli ruotati multiuso ad alta mobilità M1152A1 (HMMWV), razzi da esercitazione, radio, 18 veicoli di rifornimento FMTV, tre camion demolitori FMTV, 18 rimorchi M1095 e altre attrezzature. Insieme alle munizioni per un valore di 524 milioni di dollari.

Il Marocco vuole dotare i lanciatori HIMARS (nella foto) di 40 missili balistici tattici M57 Army Tactical Missile Systems (ATACMS) in grado di colpire bersagli a 300 chilometri di distanza, 36 razzi guidati M31A2 e 36 razzi guidati M30A2 Guided Multiple Launch Rocket Systems (GMLRS) con raggio d’azione fino a 70 chilometri.

Il Marocco sarà il primo paese nordafricano a ricevere il sistema HIMARS in dotazione nel mondo arabo solo a Giordania e gli Emirati Arabi Uniti.

L’HIMARS integrerà i lanciarazzi multipli WS-2D acquisiti dalla Cina cinque anni fa. Il WS-2D ha una portata di 400 km e può trasportare una testata da 200 kg. È possibile lanciare fino a sei razzi da un singolo lanciatore. Il Marocco ha anche acquisito una dozzina di lanciarazzi multipli PHL-03 (AR-2) da 300 mm dalla Cina oltre un decennio fa.

Sempre l’11 aprile, gli Stati Uniti hanno approvato una vendita da 250 milioni di dollari per 40 bombe guidate per l’impiego da aerei Raytheon Joint Stand Off Weapon e relative attrezzature al Marocco. Sono inclusi anche missili da addestramento, pezzi di ricambio e altre attrezzature. Il Marocco intende imbarcare le bombe guidate i JSOW sugli F-16.,

Gli Stati Uniti sono i maggiori fornitori di equipaggiamenti militari al Marocco (seguiti dalla Francia): negli ultimi anni sono stati firmati contratti per aerei da combattimento F-16V Viper, elicotteri da combattimento AH-64E Apache, carri armati M1A1SA Abrams, veicoli corazzati M113, missili anticarro TOW, obici M109 e diversi altri equipaggiamenti.

Foto: Lockheed Martin e US Army

.