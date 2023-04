Dalla Malesia all’Egitto continuano i successi del Golden Eagle

Il velivolo da addestramento/attacco leggero sudcoreano KAI FA-50 Golden Eagle continua a mietere successi con l’affermazione nella gara in Malesia dove Korea Aerospace Industries si è aggiudicata un contratto del valore di 920 milioni di dollari per l’acquisto di 18 aerei da combattimento leggeri FA-50 Fighting Eagle.

Il velivolo sudcoreano si è imposto sugli altri concorrenti quali il russo MiG-35, l’italiano M-346, il cinese Hongdu L-15, il turco Hürjet e l’indiano Tejas. KAI ha dichiarato che il contratto prevede la consegna dei 18 FA-50 a partire dal 2026.

La Malesia in precedenza aveva affermato di aver bisogno di 36 aerei da combattimento, dovendo rimpiazzare anche 16 Mig 29 ritirati dal servizio nel 2017 a causa di finanziamenti inadeguati per il mantenimento della flotta: per questo è possibile che in futuro venga raddoppiata la commessa degli FA-50 o venga scelto un altro velivolo con prestazioni più elevate anche se molto dipenderà dalle disponibilità finanziarie.

L’FA-50 è un derivato con capacità di combattimento dell’addestratore T-50 Golden Eagle e la vittoria in Malesia porterà a quattro il numero di paesi del sud-est asiatico che volano con il T-50 e i suoi derivati dopo Indonesia (22 acquisiti, 21 in servizio), Filippine (12 FA-50) e Thailandia (14).

La Corea del Sud utilizza 162 velivoli di questo tipo in tutte le versioni: addestratori T-50A, in versione acrobatica T-50B, addestratori con capacità di combattimento/attacco TA-50 e aerei da combattimento FA-50 che possono essere dotati di un massimo di sette punti di fissaggio esterni per negozi che possono trasportare armi aria-aria e aria-superficie a guida di precisione.

Le versioni con capacità di combattimento sono anche integrate con radar di fabbricazione americana o israeliana e, come ha sottolineato Defense News, KAI punta a integrare radar più moderni e più capaci nei futuri aggiornamenti del velivolo.

L’Iraq schiera 24 esemplari di una versione del TA-50 definita T-50IQ, mentre la Polonia ha selezionato 48 FA-50PL (i primi 12 con consegna entro quest’anno) per sostituire Mig 29 e Sukhoi Su-22 come parte di un ampio pacchetto militare con la Corea del Sud che include anche obici semoventi e carri armati.

L’intesa più importante per il successo di mercato del velivolo sudcoreano è stata siglata in Egitto. Il 30 novembre 2022 l’agenzia statale egiziana Organizzazione Araba per l’industrializzazione (AOI) ha firmato un accordo di cooperazione con KAI per la produzione di velivoli da addestramento e combattimento in Egitto destinati a soddisfare le esigenze delle forze aeree del Cairo e di altri acquirenti in Medio Oriente e Africa.

In una dichiarazione rilasciata il 16 gennaio, l’AOI ha affermato che il suo presidente, Mokhtar Abdel-Latif, ha incontrato una delegazione sudcoreana che comprendeva membri del parlamento e alti funzionari di KAI e Hanwha Aerospace. Hanno discusso dell’attuazione dell’accordo dell’AOI con KAI per produrre in Egitto un velivolo da addestramento avanzato idoneo a soddisfare le esigenze delle forze armate del Cairo ed esportarlo nei paesi africani e arabi. La Corea del Sud aveva effettuato una dimostrazione in volo dell’addestratore T-50B con l’esibizione della sua pattuglia acrobatica al Pyramids Air Show in Egitto nell’agosto 2022.

Durante i colloqui sono stati discussi i passi necessari a consolidare l’accordo e attuare il trasferimento di tecnologie per la produzione del velivolo in Egitto tenuto conto che nel 2010 lo stabilimento aeronautico AOI di Helwan produceva il 94 per cento delle componenti del jet da addestramento cinese Hongdu K-8E acquisto in 120 esemplari. Per la commessa egiziana erano giunte offerte da Czech Aero Vodochody (TCB L-39NG) e da Leonardo (M-346 e M-345).

Fonti sudcoreane riferiscono inoltre di trattative in corso per l’acquisto dei jet sudcoreani “stealth” di quinta generazione KF2 Boramae da parte dell’aeronautica egiziana. Le trattative sarebbero in fase preliminare e prevedrebbero un ordine egiziano solo dopo l’avvio della produzione di serie del velivolo per l’Aeronautica di Seul.

Foto KAI