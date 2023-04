Continua l’ammodernamento delle forze armate rumene

Elbit Systems ha firmato con le Forze Armate romene quattro contratti che riguardano l’aggiornamento degli elicotteri IAR 330, la fornitura di tecnologie per la guerra elettronica, i sistemi per il supporto alle operazioni di ricerca e soccorso e un lotto di suite avioniche per i velivoli da addestramento IAR99.

Secondo quanto pubblicato dalla rivista Defense News, l’annuncio arriva dopo due accordi siglati all’inizio di marzo con clienti europei, uno dei quali da 120 milioni di dollari firmato proprio con Bucarest per la vendita di torrette senza equipaggio UT30MK2, di stazioni per armi remote RCWS e di sistemi di mortai SPER, tutti materiali pienamente integrabili con l’APC Piranha V in forza all’Esercito romeno.

Secondo recenti reports, lo sforzo espresso dal governo rumeno nell’approvvigionamento di sistemi militari avanzati è frutto del conflitto in Ucraina, un fattore trainante confermato dall’intenzione di acquistare 54 carri armati Abrams M1, un approvvigionamento che in termini numerici renderebbe la Romania il secondo operatore di Abrams dell’Europa Orientale dopo la Polonia.

Per quanto riguarda gli elicotteri IAR 330 della Marina Rumena, Elbit si è impegnata a migliorare le capacità operative della macchina integrando il carico utile con il sensore multi spettrale elettro-ottico SPECTRO XR. Il sistema, che opera sia di giorno e che di notte e in qualsiasi condizione climatica, è dotato di funzionalità superiori di identificazione e tracciamento del bersaglio e di un’ampia gamma di immagini digitali, sensori ad alta definizione, laser avanzati e funzionalità di sovrapposizione, tra cui la fusione di immagini, il tracker TV, il geo-tracking, la scansione e l’acquisizione del bersaglio.

Il secondo contratto riguarda sempre gli elicotteri IAR 330, con la fornitura di una suite completa di guerra elettronica (EW) da istallare su sei velivoli più sei opzionali. Il pacchetto comprende un Radar Warning Receiver (RWR), un Laser Warning System (LWS), un Infrared Missile Warning System (IR MWS) e un Counter Measure Dispensing System (CMDS).

*Come parte del terzo contratto, la società israeliana si è inoltre impegnata a fornire al costruttore IAR Brasov i sistemi di visualizzazione e tracciamento HDTS e un pacchetto di missione per aeromobili che include display intelligenti, mappe digitali e sistemi di ricognizione.

Per gli elicotteri IAR 330 Search and Rescue (SAR) dell’Aeronautica Militare rumena (RoAF), è invece prevista l’installazione del sensore notturno Brightnite, sistema progettato per superare i limiti di visibilità più estremi e per consentire al pilota di navigare in modo sicuro ed efficace anche con il buio e in condizioni DVE (Degradate Visual Environment), comprese condizioni meteorologiche avverse, abbassamenti di tensione, blackout e tempeste di sabbia.

Infine, in base al quarto contratto, Elbit Systems fornirà al società di costruzioni aeronautiche Avioane Craiova un lotto di suite avanzate, sistemi avionici virtuali per addestramento live, monitor avanzati, tecnologie di display head-up, sistemi di navigazione e sistemi di attivazione delle armi, materiale destinato all’aggiornamento dei velivoli IAR 99 SOIM, aerei da addestramento al combattimento avanzato utilizzati per la transizione dei piloti sugli F-16. (IT Log Defence)

Foto Wikimedia Commons, Seaforces.org, IAR Brasov