Le ultime forniture di Stati Uniti e alleati all’Ucraina

(aggiornato alle 23,55)

Il 4 aprile il Dipartimento della Difesa ha annunciato un nuovo pacchetto di aiuti militari all’Ucraina, comprese le munizioni per una vasta gamma di armi di tipo occidentale come di tipo ex sovietico. Si tratta di due distinte iniziative per un valore di 2,6 miliardi di dollari. Il primo pacchetto, composto da materiali prelevati dai magazzini militari statunitensi, valutato fino a 500 milioni di dollari, include:

Missili aggiuntivi per i sistemi di difesa aerea Patriot (non ancora consegnati a Kiev).

Munizioni aggiuntive per sistemi missilistici di artiglieria ad alta mobilità (HIMARS).

Proiettili d’artiglieria da 155 mm e 105 mm.

Proiettili da 120 mm per mortai.

Munizioni per i carri armasti da 120 mm e 105 mm.

Munizioni per i cannoni da 25 mm

Missili anticarro di vario tipo

400 lanciagranate e 200.000 munizioni.

11 veicoli tattici per recupero dei mezzi danneggiati

61 autocisterne per combustibili

10 autocarri con rimorchio

Apparecchiature di collaudo e diagnostica a supporto della manutenzione e riparazione dei veicoli.

Pezzi di ricambio e altre attrezzature da campo.

Il secondo pacchetto, del valore di 2,1 miliardi di dollari per l’assistenza alla sicurezza dell’Ucraina e composto da mezzi, armi e munizioni di nuova produzione commi9ssionati all’industria della Difesa, include:

Munizioni aggiuntive per i sistemi missilistici terra-aria.

9 autocarri armati di cannoni da 30 mm per il contrasto agli UAV

10 sistemi anti-drone (C-UAS)

3 radar di sorveglianza aerea.

Munizioni antiaeree da 30 mm e 23 mm.

Proiettili d’artiglieria da 130 mm e 122 mm.

Razzi Grad da 122 mm.

Lanciarazzi e munizioni.

Mortai da 120 mm e 81 mm.

Proiettili di mortaio da 120 mm, 81 mm e 60 mm.

Munizioni per carri armati da 120 mm

Missilistici anti-carro Javelin

Razzi anticarro

Munizioni aeree di precisione

Circa 3.600 armi leggere e più di 23 milioni di munizioni per armi leggere

7 veicoli tattici per il recupero dei mezzi

8 autocisterne per combustibili pesanti e 105 rimorchi per combustibili

Sistemi getta ponte

4 veicoli logistic.

Camion e 10 rimorchi per il trasporto di attrezzature pesanti

Dispositivi di comunicazione sicuri

Terminali e servizi di comunicazione satellitare

Finanziamenti per la formazione, la manutenzione e il sostegno

Dall’inizio dell’invasione russa il 24 febbraio 2022 gli Stati Uniti hanno donato assistenza all’Ucraina per 32 miliardi di dollari.

Norvegia e Danimarca hanno concordato di cooperare per fornire all’Ucraina 8.000 proiettili di artiglieria da 155 mm che integrerà la decisione della Danimarca di trasferire i suoi 19 obici semoventi Caesar all’Ucraina come ha riferito il ministro della Difesa norvegese Bjorn Arild Gram.

In Gran Bretagna n secondo gruppo di artiglieri all’impiego degli obici semoventi da 155mm AS 90 che Londra intende dismettere a vantaggio di Kiev. Segnalata inoltre la presenza di carri armati britannici Challenger 2 nella regione ucraina settentrionale di Chernihiv.

La visita a Varsavia di Volodymyr Zelensky ha visto l’annuncio di nuove forniture polacche di altri 14 velivoli da combattimento MiG-29 all’Ucraina. Il presidente polacco Duda ha affermato che “siamo pronti a trasferire altri sei [caccia] che sono attualmente in preparazione. Ci aspettiamo di consegnarli il prima possibile. Allo stesso tempo abbiamo ancora a nostra disposizione MiG che sono stati aggiornati e portati agli standard della NATO. Avremo ancora bisogno di questi caccia” – ha detto A. Duda.

In campo terrestre l’Ucraina ha ordinato 200 veicoli da combattimento ruotati 8×8 KTO Rosomak alla Polonia in due lotti da 100 esemplari ognuno. L’annuncio della vendita è stato dato dal premier polacco Mateusz Morawiecki durante una visita nello stabilimento di Siemianowice Slaskie, nel sud della Polonia. Morawiecki ha detto di aver personalmente ricevuto l’ordine dal premier ucraino Denys Schmyhal.

La Danimarca prevede di consegnare in maggio all’Ucraina i primi semoventi d’artiglieria Caesar acquisiti in Francia e di iniziare le consegne dei carri armati Leopard 1 entro l’estate. Lo ha annunciato il ministro della Difesa danese Troels Lund Poulsen in un briefing congiunto con il ministro della Difesa ucraino Oleksiy Reznikov a Odessa. “Speriamo di iniziare a fornire carri armati entro l’estate per completare entro sei mesi la consegna di 100 carri armati Leopard 1 all’Ucraina”, ha affermato Poulse.

Il ministero della Difesa bulgaro ha invece smentito oggi la notizia trapelata nei social media secondo la quale, a giudicare dalle carte segrete Usa sull’Ucraina rese pubbliche di recente, la Bulgaria avrebbe proposto lo scorso febbraio di consegnare all’Ucraina i suoi aerei da combattimento Mig 29. Nel comunicato di Sofia è detto che “il ministero della Difesa bulgaro non ha avuto contatti sulla fornitura gratuita all’Ucraina degli aerei da combattimento Mig 29 in dotazione in Bulgaria”. Allo stesso tempo, si rileva che “il ministero della Difesa ha tenuto colloqui sulle possibilità di attuare i cosiddetti ‘accordi triangolari’, in base ai quali sostituire una parte degli armamenti disponibili con altri simili messi a disposizione da Paesi alleati”.

Il mese scorso, a margine dei lavori del Consiglio europeo a Bruxelles, il presidente della Bulgaria Rumen Radev ha dichiarato che “la Bulgaria non fornirà all’Ucraina né i suoi caccia da combattimento, né i suoi carri armati né i suoi sistemi antimissile”. Le forze armate bulgare dispongono attualmente di 18 caccia Mig 29 per garantire il pattugliamento aereo del Paese.

Brutte notizie sembrano invece giungere sul fronte del munizionamento d’artiglieria da 152 mm dal lotto acquisito dall’esercito ucraino in Pakistan e che secondo alcune fonti conterrebbe proiettili difettosi e di bassa qualità che hanno già provocato il grave danneggiamento delle canne di alcuni obici semoventi.

Foto US DoD, Ministero Difesa Ucraino e Ministero Difesa Polacco