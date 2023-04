Embraer presenta al LAAD l’A-29 Super Tucano in configurazione “standard NATO”

Embraer ha annunciato il 12 aprile, durante il Salone LAAD Defence & Security 2023, il lancio del velivolo A-29 Super Tucano, velivolo da attacco leggero, ricognizione armata e addestramento avanzato, in configurazione NATO per soddisfare le esigenze delle nazioni in Europa. La nuova versione del velivolo, l’A-29N, includerà equipaggiamenti e caratteristiche per soddisfare i requisiti operativi della NATO, come un nuovo Data link e operazioni gestite da solo pilota.

Queste caratteristiche aumenteranno ulteriormente le possibilità di impiego del velivolo, consentendone, ad esempio, l’utilizzo in missioni di addestramento JTAC (Joint Terminal Attack Controller). I dispositivi di formazione verranno inoltre aggiornati agli standard più esigenti tra cui realtà virtuale, aumentata e mista.

“Questa è una nuova tappa nella vita operativa dell’A-29 Super Tucano”, ha dichiarato Bosco da Costa Junior, Presidente e CEO di Embraer Defence and Security. “Al momento vediamo molte possibilità di applicazione per l’A-29N. Diversi paesi europei hanno mostrato interesse per specifiche capacità dei velivoli che ora abbiamo introdotto con questa versione”.

Con più di 260 unità consegnate in tutto il mondo, l’aereo è stato selezionato da più di 15 forze aeree in tutto il mondo, inclusa la United States Air Force (USAF).

Sviluppato come velivolo altamente versatile, l’A-29 Super Tucano può svolgere un’ampia gamma di missioni, tra cui attacco leggero, sorveglianza e intercettazione aerea e controinsurrezione. L’A-29 è robusto e versatile, operando da piste remote e non asfaltate su basi operative schierate in avanti con poco supporto, il tutto con bassi costi operativi e una disponibilità superiore al 90%.

Oltre ai ruoli di combattimento, l’aereo è ampiamente utilizzato come addestratore avanzato. La sua capacità di simulare missioni di combattimento e caricare e scaricare dati di volo lo ha reso una piattaforma di addestramento altamente efficace. In quanto vero velivolo multi-missione, l’A-29 ha la flessibilità di fornire alle forze aeree un’unica piattaforma per l’attacco leggero, la ricognizione armata, il supporto aereo ravvicinato e l’addestramento avanzato, ottimizzando così le flotte.

È dotato di vari sensori e armi all’avanguardia, tra cui un sistema elettro-ottico/a infrarossi con designatore laser, strumenti per la visione notturna, comunicazioni vocali sicure e un pacchetto di collegamento dati.

Fonte: comunicato Embraer