Gaiani: “Se l’Occidente vuole difendere Taiwan dovrebbe riconoscerlo come stato”

La guerra in Ucraina e le tensioni con la Cina per la crisi di Taiwan alla luce del G7 in Giappone: questi i temi al centro dell’intervista del direttore di Analisi Difesa a TGCOM 24 Mediaset la sera del 18 aprile.

Il video a questo link e sul nostro canale Youtube.

Acquista il libro di Gianandrea Gaiani: L’ultima guerra contro l’Europa. Come e perché fra Russia, Ucraina e NATO le vittime designate siamo noi” dall’editore Il Cerchio oppure da Amazon

L’Ultima guerra contro l’Europa. Come e perché fra Russia, Ucraina e NATO le vittime designate siamo noi

Autore: Gianandrea Gaiani

Foto di copertina di Gian Micalessin

Editore: Il Cerchio

Pubblicazione: Febbraio 2023

Pg 132