Sicurezza, Sorveglianza e Difesa: le soluzioni di Endoacustica

Nell’era dell’informazione avere a disposizione un panorama informativo quanto più completo possibile è vitale per proteggere i propri interessi e i propri asset. Per far questo esistono molteplici strumenti e soluzioni dedicate alla sorveglianza e alla sicurezza dei propri dati personali o informazioni sensibili, anche di interesse strategico.

Tuttavia, a fronte di questa ampia disponibilità, occorre prestare massima attenzione alla provenienza di sistemi e apparecchiature, specie se deputate alla sicurezza di obiettivi sensibili. Fare affidamento su distributori, integratori, produttori o rivenditori affidabili e certificati è indispensabile per assicurarsi piena compliance con i più alti standard di sicurezza nazionali e comunitari.

In questo senso, sono poche le realtà aziendali nel territorio nazionale che garantiscono il rispetto di tali stringenti standard. Tra queste, un esempio virtuoso è certamente rappresentato da Endoacustica.

Endoacustica è un’azienda italiana specializzata nel campo della sicurezza e delle comunicazioni. Diventata un punto di riferimento nazionale per la ricchezza di soluzioni tecnologiche avanzate e innovative nel proprio portfolio, Endoacustica si concentra sull’integrazione e la rivendita di tecnologie di sorveglianza, come microfoni e sistemi di registrazione per la rilevazione di informazioni.

Queste tecnologie vengono impiegate in vari ambiti, dalla sicurezza nazionale, alla lotta al terrorismo, al controllo del traffico aereo e marittimo, alla ricerca scientifica e molti altri campi. Grazie alla sua esperienza e alle sue competenze tecnologiche, Endoacustica è diventata un’importante partner per governi, forze dell’ordine e aziende in tutta Italia e in Europa, spinta a migliorare la sicurezza e la qualità della vita delle persone.

Protagonisti della sicurezza

Dal 1992 Endoacustica distribuisce in tutto il mondo prodotti per la sorveglianza audio video e la sicurezza delle telecomunicazioni. L’azienda è diventata in breve tempo sinonimo di innovazione high-tech nella produzione e distribuzione di sistemi di sorveglianza, sia per esperti nel settore che per semplici amatori. I prodotti esposti provengono dai più importanti e affidabili leader di settore, offrendo affidabilità ed efficienza in ogni servizio proposto e una linea diretta che permette di avere

assistenza continua, servizi informativi tramite una newsletter sempre aggiornata e servizi post-vendita di altissimo livello, garantendo anonimità e assoluta sicurezza nella fornitura delle proprie apparecchiature, anche in contesti particolarmente sensibili.

Le soluzioni di Endoacustica

Il ricco portafoglio prodotti di Endoacustica offre una vasta gamma di soluzioni che vanno dalla telefonia mobile sicura, a dispositivi di sorveglianza ambientale, a sistemi di occultamento di ogni genere. Per citare solo alcune delle soluzioni disponibili, la vasta gamma di prodotti offerti si divide in:

Telefonia mobile sicura

Cellulari spia in grado di intercettare le conversazioni ambientali e telefoniche

Telefoni criptati che proteggono le proprie comunicazioni

Telefoni spia capaci di intercettare gli sms in entrata ed in uscita, microspie

telefoniche professionali

Dispositivi di sorveglianza ambientale

Microspie (cd. cimici) così piccole da poter essere occultate in gioielli, vestiti e quant’altro

Auricolari senza fili miniaturizzati, così piccoli da scomparire completamente nelcondotto uditivo

Micro registratori con trasmettitori senza fili

Microregistratori digitali con enorme capacità di registrazione

Elicotteri radiocomandati per videosorveglianza aerea

Microspie ambientali digitali ad uso esclusivo delle forze dell’ordine

Microtelecamere per video-riprese nascoste

Microfoni direzionali a lunga gittata amplificati e preamplificati per una migliore comprensione del parlato

Strumenti di occultamento

Cambiavoce professionali indispensabili a donne che vivono da sole

Disturbatori GSM che inibiscono la ricezione di telefoni cellulari di ultima generazione

Innovazione e ricerca per la migliore sicurezza

Per avere una visuale più definita delle opportunità offerte da Endoacustica, i seguenti prodotti rappresentano il non plus ultra dell’innovazione tecnologica in ambito sorveglianza e sicurezza, frutto di notevoli sforzi di ricerca e innovazione atti a fornire la più alta qualità per soddisfare le necessità di ogni cliente. Vediamone alcuni.

Microspia Wi-Fi PICO2

PICO2 è un dispositivo duale che consente di ascoltare in tempo reale, registrare e scaricare file audio via streaming. Facile e pratica da installare, può essere facilmente nascosta ovunque ed è progettata per soddisfare le esigenze di controllo da remoto. La microspia Wi-Fi / registratore audio PICO2 è stata realizzata appositamente per lo spionaggio ed è efficace e utile in molte situazioni, grazie alle sue diverse modalità di funzionamento e alla configurazione intuitiva.

È ideale per registrare conversazioni a distanza, meeting o qualunque altra cosa in maniera completamente anonima e invisibile. La microspia PICO2 è anche molto utile per acquisire informazioni importanti nell’ambito di spionaggio aziendale, infedeltà coniugale, controllo dei minori e in tutte quelle situazioni in cui è fondamentale mantenere un’assoluta riservatezza e un accesso diretto e immediato ai microfoni e ai file audio presenti in memoria.

Alcune delle funzionalità di PICO2:

Audio in diretta streaming tramite APP

Fino a 80 giorni di registrazione audio

Download delle registrazioni audio da remoto

Funzionalità di paring fantasma (Ghost-Paring)

Registrazione in continuo o con attivazione vocale

GPS Tracker 4G

Il GPS Tracker 4G è un GPS tracker per auto adatto a localizzare in tempo reale autoveicoli (auto, camion, container ecc.) con un’accuratezza di tipo professionale. Una delle caratteristiche più interessanti si evidenzia nel modulo di connessione per SIM in 4G/LTE, che lo rende veloce, accurato e utilizzabile in tutti i luoghi. Tutto il controllo ed il monitoraggio del dispositivo è gestito da un’applicazione per smartphone ġratuita, intuitiva e di semplice utilizzo.

La soluzione è gestibile anche tramite SMS di comando, una funzione che consente di impostare il dispositivo e richiederne la posizione geografica in qualsiasi momento, in modo da garantire un tracciamento sempre affidabile e completo. Oltre all’inseguimento in tempo reale è possibile ottenere lo storico di tutti gli spostamenti del tracker, unitamente a data, ora e velocità, impostare degli allarmi (SMS o in APP) al movimento del veicolo o se questo entra o esce da determinate zone designate (geo-fence). Grazie a 5 magneti al neodimio molto potenti può essere agganciato a qualsiasi veicolo in totale facilità senza alcun rischio di smarrimento.

Alcune delle funzionalità del GPS Tracker 4G:

Modulo SIM con connessione in 4G/LTE

Bassi consumi – Oltre 10 giorni di autonomia

Dimensioni compatte

Facile da usare alla portata di tutti

Magneti al neodimio ultra resistenti

Microfono audio GSM Pixel 4G

Il microfono audio GSM Pixel-4G rappresenta un prodotto altamente innovativo e completo nel panorama dei dispositivi di sorveglianza audio attualmente disponibili sul mercato: grazie alla sua versatilità, è perfetto per vari utilizzi a scopo di sorveglianza.

Il sistema di elaborazione digitale dell’audio catturato (DSP) insieme ai microfoni di ultima generazione con tecnologia Knowles ad altissima efficienza e ottima risposta in frequenza, garantiscono un ascolto chiaro e privo di disturbi e interferenze.

Ciò rende il Pixel-4G particolarmente adatto per l’intercettazione di veicoli o di ambienti particolarmente rumorosi, come ad esempio sale conferenze, uffici o luoghi pubblici affollati. In queste situazioni, il microfono spia ambientale si rivela estremamente utile e in grado di fornire risultati di alta qualità, consentendo di raccogliere informazioni preziose in modo discreto ed efficace. Inoltre, la sua compatibilità con la tecnologia 4G la rende ancora più efficiente, garantendo una connessione stabile e una trasmissione dei dati veloce ed affidabile.

Alcune delle funzionalità del Pixel 4G:

Modulo audio 4G/LTE World Wide (EU/USA)

Sistema DSP (Digital Sound Processor) integrato

Audio cristallino di altissima qualità

1 o 2 Microfoni Knowles ad alta efficienza

Attivazione vocale e/o vibrazione

Smartphone criptato SecureCall

SecureCall è lo smartphone criptato anti-hacker più sicuro al mondo, sviluppato interamente in-house per fornire la massima protezione contro i cyber-crimini su dispositivi mobili. Grazie al sistema operativo sicuro, all’applicazione di controllo centralizzato, alle comunicazioni crittografate di qualità militare e alle utility di sicurezza e prestazioni, la piattaforma di protezione mobile endpoint protegge dall’intercettazione, dai malware, dalle violazioni di dati e da qualsiasi tentativo di hackerare o manomettere le proprie comunicazioni e dati.

SecureCall protegge i dispositivi mobili dall’intercettazione e dal furto dei dati da parte dei cyber-criminali e permette di stabilire regole per garantire un utilizzo sicuro e conforme alle norme aziendali. È possibile limitare l’accesso alle applicazioni e ai dati sensibili, richiedere password complesse e l’utilizzo di software di sicurezza specifici.

Alcune delle funzionalità di SecureCall:

Prodotto in-house con codice proprietario

VPN persistente e numero di telefono virtuale

Chiamate e messaggi criptati con ZRTP e AES256

OS-FUSED: sicurezza integrata del sistema operativo

App con controllo centralizzato e profili limitati

Mini registratore digitale tascabile Black-Box

Il Mini registratore digitale tascabile Black-Box è un dispositivo progettato per la registrazione delle conversazioni e dei suoni discreto e leggero. Le sue due modalità di registrazione, lineare e ad attivazione vocale (VAS), lo rendono idoneo all’utilizzo professionale in qualsiasi circostanza, anche le più complesse ed impegnative, senza risultare impegnativo da portare con sé, maneggiare ed attivare in modo immediato e sicuro.

Il sensibilissimo microfono knowles di Black-Box è in grado di catturare suoni fino a 12 metri di distanza, senza alcuna compressione di segnale. Può inoltre essere attivato in maniera automatica, grazie al sistema di attivazione vocale (VAS) che ne assicura il funzionamento solo quando è necessario.

Alcune delle funzionalità di Black-Box:

Parte con la semplice pressione di un pulsante

Orologio e calendario programmabili

Ideale per Agenti Provocatori

Attivazione manuale o vocale (VAS)

Software di configurazione intelligente

Endoacustica: https://www.endoacustica.com

Contatti https://www.endoacustica.com/contattaci.php

Fonte: Endoacustica