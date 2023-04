La Difesa recluta ufficiali per operare nei domini Cyber e Spazio: il bando del concorso

La Difesa ha pubblicato su Portale del Reclutamento (inpa.gov.it) e su Home Page Concorso (difesa.it) il terzo dei tre bandi di concorso a nomina diretta, previsti per l’anno in corso, per il reclutamento di ufficiali in servizio permanente nel ruolo normale dell’Aeronautica Militare, tra cui sono ricompresi i posti orientati a soddisfare le esigenze interforze nell’ambito dei settori cyber e spazio. Questo bando segue quello pubblicato nel mese di gennaio per gli ufficiali nel ruolo normale dei Corpi della Marina Militare e quello di febbraio per ufficiali in servizio permanente dell’Esercito.

In particolare, per questo terzo bando dell’Aeronautica, si tratta di 21 posti da Tenenti nel Ruolo Normale del Genio Aeronautico da impiegare nei Domini Cyber e Spazio della Difesa, così ripartiti: 9 nella categoria Costruzioni Aeronautiche per laurea magistrale/specialistica in ingegneria aeronautica ovvero aerospaziale e astronautica (LM-20);.10 nella categoria Elettronica per laurea magistrale/specialistica in in ingegneria dell’automazione (LM-25), ingegneria delle telecomunicazioni (classe LM-27), ingegneria elettronica (LM-29), ingegneria informatica (LM-32); 2 (due) nella categoria Fisica per laurea magistrale/specialistica in fisica (LM-17) e in matematica (LM-40).​

Fonte: Difesa.it