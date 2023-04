Problemi di arruolamento anche per la Difesa giapponese

Le Forze di autodifesa del Giappone hanno reclutato nel corso dell’anno fiscale 2022 meno della metà del personale in ferma breve triennale programmato. Lo riferisce il quotidiano “Nikkei” – ripreso in Italia da Agenzia Nova – secondo cui la significativa carenza di personale pone un ostacolo ai programmi di potenziamento militare del governo di Tokyo. Le Forze di autodifesa puntavano a 9.245 volontari in ferma breve nel corso dell’anno fiscale concluso lo scorso marzo ma i reclutamenti effettivi sono stati soltanto 4.300.

Si tratta di un nuovo minimo dopo quello registrato nell’anno fiscale 2018 quando vennero coperti solo il 72 per cento dei posti disponibili nelle Forze di Autodifesa.

Secondo fonti del ministero della Difesa il conflitto in Ucraina e le esercitazioni militari della Cina nei pressi di Taiwan potrebbero aver agito da deterrente per gli arruolamenti, causando un aumento del rischio percepito di un conflitto. Di fatto si tratterebbe delle stesse motivazioni legate al rischio di coinvolgimento bellico della nazione che ha determinato anche in Europa un crollo verticale degli arruolamenti determinando in diverse nazioni un acceso dui battito sul ripristino della leva militare obbligatoria.

Un altro fattore che avrebbe influito sul calo repentino degli arruolamenti in Giappone è la competizione salariale delle aziende che si contendono la scarsa forza lavoro giovanile disponibile (in Giappone il 29 per cento della popolazione – 36,2 milioni di persone – è composto da over 65) offrendo migliori condizioni contrattuali. Fatta eccezione per il 2018, le forze armate giapponesi hanno sempre raggiunto almeno l’80 per cento dei loro peraltro modesti obiettivi di reclutamento. L’arruolamento in ferma breve nelle Forze di autodifesa del Giappone é rivolto a persone di età compresa tra 18 e 32 anni, ha durata triennale e offre l’opportunità di restare successivamente in servizio.

Va inoltre rilevato che la popolazione giapponese continua a calare e a invecchiare riducendosi dello 0,43 per cento nel 2022 con un calo di 538 mila persone. Il dato emerge dalle stime ufficiali del governo: il 1° gennaio 2023 il Giappone contava 124,77 milioni di abitanti contro i 125,308 milioni di un anno prima.

Foto Kyodo