Bae Systems aprirà una sede in Ucraina

Dopo la tedesca Rheinmetall, che ha costituito una joint venture con Ukroboronprom per aprire uno stabilimento per la produzione, manutenzione e riparazione dei mezzi corazzati tedeschi in dotazione alle forze ucraine, anche la britannica Bae Systems ha annunciato l’apertura di una sede a Kiev. Con ogni probabilità un ufficio che gestirà le trattative per la realizzazione di uno stabilimento industriale dopo la fine delle ostilità.

Lo ha affermato su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky riferendo di aver tenuto ieri un incontro virtuale con i rappresentanti dell’azienda, tra cui il l’amministratore delegato Charles Woodburn e il direttore per la cooperazione con l’Ucraina Christian Seear. Il gruppo, ha spiegato Zelensky, “ha discusso la localizzazione della produzione in Ucraina” e “ha accettato di iniziare a lavorare per aprire una sede di Bae Systems” nel Paese.

“Siamo pronti a diventare un importante hub regionale per la riparazione e la produzione di vari tipi di prodotti di Bae Systems“, ha affermato.

La società britannica, che ha 90 mila dipendenti (dei quali 37 mila in Gran Bretagna e 31.000 negli USA), ordini per 59 miliardi di sterline ed è presente in 40 nazioni, ha registrato un bilancio record per i nuovi ordini nel 2022.

Tra i prodotti di Bae Systems adottati dalle forze armate ucraine figurano i carri armati Challenger 2, i cingolati da combattimento M2 Bradley (nella fotto), Stormer e CV90.munizioni per artiglieria da 155 mm e per mortaio da 81mm, gli obici trainati M777 e L118.

Due tra le principali aziende europee del settore Difesa hanno quindi reso nota l’apertura di sedi e stabilimenti in Ucraina in vista delle commesse previste per la conversione completa delle forze armate di Kiev su equipaggiamenti occidentali.